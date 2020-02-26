Сколько стоит 645 тысяч километров на Tesla Model X

Компрессор кондиционера Tesla Model X

Когда речь заходит о сравнении привычных нам автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромобилей, частенько упоминается стоимость обслуживания. Сторонники машин на батарейках уверяют, что их практически не нужно возить на сервис, и отчасти правы. Рутины вроде замены жидкостей и масел действительно нет, да и колодки тормозные на электрокарах живут дольше. Но наверняка есть обратная сторона. Наши коллеги из издания Jalopnik поковырялись в истории обслуживания Tesla Model X 90D 2016 года выпуска, пробежавшей более 400 тысяч миль (645 тысяч километров), и посмотрели, как часто кроссовер бывал на сервисе.Сразу отметим, это не типичная Model X, а своеобразное такси, регулярно мотающееся между Лос-Анджелесом, Сан-Диего, Палм-Спрингсом и Лас-Вегасом. То есть использовали авто куда активнее, чем обычно.Забегая немного вперёд: за почти четыре года эксплуатации на визиты в сервис, в том числе и запланированные, ушло 29 000 долларов. Теперь давайте посмотрим, на что же были потрачены деньги.Начнём с бортовой электроники. Наиболее странной поломкой можно назвать компрессор кондиционера. В электромобилях он приводится в движение отдельным моторчиком, а не приводным ремнём. Впервые проблемы с ним возникли на пробеге 72 384 мили, а второй раз, когда на одометре было 115 362 мили. С тех пор его не трогали. Стоит уточнить, что климатическая установка на Model X трудилась постоянно.Также на кроссовере меняли кнопки открывания дверей, переключатели на руле и огромный дисплей, установленный посреди панели. Он просто отказался включаться. Новый обошёлся почти в 2.4 тысячи долларов. На сервисе ремонтировались и подушки безопасности, а точнее их проводка.Далее по списку высоковольтная батарея. Оригинальная продержалась 317 000 миль. Как уверяют владельцы машины, электрокар ездил бы и дальше, но он полностью отключался, когда бортовой компьютер показывал около 56 миль остатка. Платить за замену не пришлось. Случай признали гарантийным (гарантия на батарею Tesla — 8 лет. Сейчас производитель ещё ограничил пробег до 150 000 миль).Когда на одометре кроссовера было 374 000 миль, на сервисе заменили крышку, прикрывающую порт для зарядки, а также разъём.Не обошлось и без проблем с интерьером. Так как Tesla достаточно молодой автопроизводитель, салон моделей частенько критикуют за недоработки или поломки. В сервисных записях данного авто можно заметить повторную установку отвалившихся панелей, замену замков, креплений, уплотнителей, воздуховодов и даже всего второго ряда кресел. Последнее обошлось владельцам более чем в пять тысяч долларов.Что касается механических поломок в ходовой части, то список работ короткий: механики меняли приводы, пыльники да колодки с тормозными дисками. Отметим, первая замена произошла на пробеге 166 тысяч миль. Это связано с возможностью электромобилей использовать рекуперативное торможение.Сколько стоит 645 тысяч километров на Tesla Model XКак уже было указано выше, общий счёт за всё обслуживание Tesla Model X на протяжении 40 месяцев и 401 тысячи миль составляет 29 тысяч долларов и включает в себя не только визиты на сервис, но и замену более чем десяти комплектов задних покрышек.К слову, данный Tesla Model X уже списали из флота компании, в которой кроссовер работал с 2016 года, и выставили на продажу за 32 тысячи долларов. Автомобиль купили практически сразу, сторговавшись с продавцами до 30 тысяч. Почти четыре года назад за электромобиль заплатили 111 950 долларов.