«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 378.36 KZT
  • €1 = 411.92 KZT
  • 1 RUB = 5.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько стоит 645 тысяч километров на Tesla Model X

Просмотров:501 Опубликовано: Вчера, 18:30
Сколько стоит 645 тысяч километров на Tesla Model X
Фото: www.onlyusedtesla.com • Бұл жарияланымды
Когда речь заходит о сравнении привычных нам автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромобилей, частенько упоминается стоимость обслуживания. Сторонники машин на батарейках уверяют, что их практически не нужно возить на сервис, и отчасти правы. Рутины вроде замены жидкостей и масел действительно нет, да и колодки тормозные на электрокарах живут дольше. Но наверняка есть обратная сторона. Наши коллеги из издания Jalopnik поковырялись в истории обслуживания Tesla Model X 90D 2016 года выпуска, пробежавшей более 400 тысяч миль (645 тысяч километров), и посмотрели, как часто кроссовер бывал на сервисе.

Сколько стоит 645 тысяч километров на Tesla Model X


Сразу отметим, это не типичная Model X, а своеобразное такси, регулярно мотающееся между Лос-Анджелесом, Сан-Диего, Палм-Спрингсом и Лас-Вегасом. То есть использовали авто куда активнее, чем обычно.

Забегая немного вперёд: за почти четыре года эксплуатации на визиты в сервис, в том числе и запланированные, ушло 29 000 долларов. Теперь давайте посмотрим, на что же были потрачены деньги.

Начнём с бортовой электроники. Наиболее странной поломкой можно назвать компрессор кондиционера. В электромобилях он приводится в движение отдельным моторчиком, а не приводным ремнём. Впервые проблемы с ним возникли на пробеге 72 384 мили, а второй раз, когда на одометре было 115 362 мили. С тех пор его не трогали. Стоит уточнить, что климатическая установка на Model X трудилась постоянно.

Сколько стоит 645 тысяч километров на Tesla Model X

Компрессор кондиционера Tesla Model X


Также на кроссовере меняли кнопки открывания дверей, переключатели на руле и огромный дисплей, установленный посреди панели. Он просто отказался включаться. Новый обошёлся почти в 2.4 тысячи долларов. На сервисе ремонтировались и подушки безопасности, а точнее их проводка.

Сколько стоит 645 тысяч километров на Tesla Model X


Далее по списку высоковольтная батарея. Оригинальная продержалась 317 000 миль. Как уверяют владельцы машины, электрокар ездил бы и дальше, но он полностью отключался, когда бортовой компьютер показывал около 56 миль остатка. Платить за замену не пришлось. Случай признали гарантийным (гарантия на батарею Tesla — 8 лет. Сейчас производитель ещё ограничил пробег до 150 000 миль).

Когда на одометре кроссовера было 374 000 миль, на сервисе заменили крышку, прикрывающую порт для зарядки, а также разъём.

Не обошлось и без проблем с интерьером. Так как Tesla достаточно молодой автопроизводитель, салон моделей частенько критикуют за недоработки или поломки. В сервисных записях данного авто можно заметить повторную установку отвалившихся панелей, замену замков, креплений, уплотнителей, воздуховодов и даже всего второго ряда кресел. Последнее обошлось владельцам более чем в пять тысяч долларов.

Сколько стоит 645 тысяч километров на Tesla Model X


Что касается механических поломок в ходовой части, то список работ короткий: механики меняли приводы, пыльники да колодки с тормозными дисками. Отметим, первая замена произошла на пробеге 166 тысяч миль. Это связано с возможностью электромобилей использовать рекуперативное торможение.

Сколько стоит 645 тысяч километров на Tesla Model X
Как уже было указано выше, общий счёт за всё обслуживание Tesla Model X на протяжении 40 месяцев и 401 тысячи миль составляет 29 тысяч долларов и включает в себя не только визиты на сервис, но и замену более чем десяти комплектов задних покрышек.

К слову, данный Tesla Model X уже списали из флота компании, в которой кроссовер работал с 2016 года, и выставили на продажу за 32 тысячи долларов. Автомобиль купили практически сразу, сторговавшись с продавцами до 30 тысяч. Почти четыре года назад за электромобиль заплатили 111 950 долларов.

Сколько стоит 645 тысяч километров на Tesla Model X


Источник: Колеса
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-1
  • USM
 Не поддерживаю Поддерживаю
Добродел (Посетители) Вчера, 23:00
Я знаю кто купил эту теслу , Богдан из киева. Teslaservis в киеве. Они хлам "битки" везут в украину воставливают и продают. Короче свой же народ и лохуют
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика