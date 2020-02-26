Жители "сонного" села Калачи требуют проверить, куда ушли деньги на переселение

Жители села Калачи хотят знать, на что израсходованы деньги, выделенные на строительство жилья для их переселения, передает Today.kz.



"Более четырех лет прошло с того времени, когда в селе Калачи Есильского района Акмолинской области происходили случаи засыпания людей. Болезни подверглись более 180 человек, многие из которых и до сих пор ощущают недомогание", – сообщил мажилисмен Владислав Косарев.



Тогда правительство решило переселить граждан в другие места. На это были выделены деньги.



"Жители этих мест настаивают на проведении расследования, куда израсходовались деньги, выделенные на строительство жилья. Вчера они были у нас, обращаются. Там еще проживают более 30 семей. Они настаивают на том, чтобы были расследованы случаи. Они посчитали, что сумма была около 1,8 миллиарда тенге", – резюмировал Косарев.



Напомним, жители села Калачи продолжительное время жаловались на "сонную болезнь". Властями было принято решение переселить всех жителей двух населенных пунктов – Красногорска и Калачей. Из республиканского и местного бюджетов на эти цели было выделено 2,5 миллиарда тенге.