Bek Air выписывала поддельные сертификаты пилотам

Авиационная администрация Казахстана завершила внеплановую проверку соблюдения требований безопасности полетов и авиационной безопасности в деятельности компании Bek Air. Проверкой охвачены вопросы организации летной эксплуатации, летной годности, процедуры противообледенительной обработки, соответствия стандартам системы управления безопасностью полетов, а также соблюдения норм авиационной безопасности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КГА.



20 января Авиационная администрация Казахстана сообщала о промежуточных результатах проверки и выявленных на тот момент нарушениях. Тогда были выявлены грубые нарушения процедур эксплуатации авиационных двигателей, которые не позволяют идентифицировать их происхождение, выяснить наработку их агрегатов и записи о дефектах.



Имелись повреждения фюзеляжа и других частей воздушных судов, составлялись фиктивные документы об их техническом обслуживании и ремонте. Авиакомпания не обеспечила соблюдение инженерной службой и летным экипажем обязательной процедуры физической (тактильной) проверки крыльев перед полетом для выявления факта обледенения, что требовалось руководством по эксплуатации Fokker. В целом на тот момент было ясно, что система управления безопасностью полетов авиакомпании не соответствовала требованиям.



По итогам проверки дополнительно выявлено множество других существенных нарушений и недостатков, которые являются основанием для приостановления действия сертификатов авиакомпании. Это сокрытие авиационного инцидента, использование поддельных сертификатов об обучении пилотов для получения допуска на тип воздушного судна, составление фиктивных документов о выполнении технического обслуживания самолетов и другие нарушения.



"Авиакомпания не указала реальную причину авиационного инцидента, произошедшего 25 декабря с воздушным судном Fokker 100 UP-F1017. После вылета из международного аэропорта Нур-Султана по направлению Шымкента командир судна обнаружил отказ гидросистемы № 1 в связи с полным вытеканием гидрожидкости, что приводит к отказу выпуска закрылок, управления передней стойкой шасси, рулем высоты, элеронами, реверсами и другим оборудованием в полете.



Несмотря на критическую ситуацию, командир судна продолжил полет, используя аварийную гидросистему № 2, и после приземления в аэропорту Шымкента диспетчеру управления воздушным движением сообщил недостоверную информацию как отказ управления передней стойкой шасси", - говорится в сообщении.



Авиакомпания выдавала пилотам формальные сертификаты об окончании курса переподготовки по авиационной безопасности и перевозкам опасных грузов. При проверке выяснилось, что на момент проведения занятий и сдачи тестирования по предмету они находились на полетном задании в других регионах страны.



Выявлены факты подделки двумя пилотами авиакомпании сертификатов переобучения на тип воздушного судна Fokker 70-100. При обучении в учебном центре Латвии они не смогли сдать практический экзамен, в связи с чем им выдали лишь сертификат о прослушивании курса, который не дает им право получить допуск на управление указанным типом судна.



"Для получения соответствующей отметки о допуске в лицензии пилота они предоставили в уполномоченный орган фиктивный сертификат об успешном завершении курса. Учебный центр подтвердил факт фальсификации сертификатов. В настоящее время решается вопрос об отзыве свидетельства авиационного персонала. Bek Air не имеет действующего контракта на поддержку от завода-изготовителя авиационных двигателей - Rolls Royce.

К тому же в нарушение руководства по инженерным процедурам эксплуатационные данные авиационных двигателей не отправлялись заводу-изготовителю для их обработки, также они не обрабатывались Bek Air самостоятельно.



Таким образом, авиакомпания не проводила мониторинг состояния авиационных двигателей. Соответственно, не владела информацией об их надежности и рисках отказа в полете. Авиакомпания самостоятельно, без утверждения уполномоченным органом, присваивала инженерам категории допуска, а также инженерам, не имеющим соответствующего допуска, позволяла проводить технические и эксплуатационные работы на воздушных судах.



Выявлен факт фиктивного составления документа о техническом обслуживании самолета Fokker 100 UP-F1014 двумя инженерами авиакомпании в аэропорту Алматы. На день выполнения этих работ борт выполнял полеты на территории Афганистана. Результаты внеплановой проверки деятельности Bek Air Авиационной администрацией Казахстана направлены в авиакомпанию. Авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в Авиационную администрацию Казахстана план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае если нарушения не будут устранены в течение 6 месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны", - подытожили в КГА.