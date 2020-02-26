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Заявление по смерти Дулата Агадила сделали в прокуратуре Нур-Султана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:21
Заявление по смерти Дулата Агадила сделали в прокуратуре Нур-Султана
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Заместитель прокурора Нур-Султана Елдос Килымжанов сделал заявление по поводу смерти Дулата Агадила в столичном СИЗО, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"25 февраля Департаментом полиции Нур-Султана по факту смерти Агадила начато досудебное расследование. В этот же день в целях обеспечения объективности исследования обстоятельств уголовное дело принято в производство специальных прокуроров прокуратуры Нур-Султана. 26 февраля по ходатайству адвоката семьи умершего Агадила ими же приглашенными частными судебными экспертами проведено исследование трупа. Привлеченные специалисты установили, что причиной смерти Агадила является острая сердечно-сосудистая недостаточность. Каких-либо телесных повреждений, характерных для насилия, не установлено", - заявил Килымжанов.

По его словам, привлеченными экспертами, а также братом погибшего и его адвокатом замечаний и ходатайств не заявлено.

Заместитель прокурора отметил, что экспертиза будет предоставлена по результатам лабораторных исследований, досудебное расследование продолжается.

Напомним, 25 февраля стало известно, что в следственном изоляторе Нур-Султана скончался доставленный накануне гражданин Дулат Агадил 1977 года рождения. В отношении Дулата Агадила были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания.

Ряд СМИ называет Дулата Агадила активистом, выступавшим за соблюдение гражданских прав и свобод.


Источник: Tengrinews.kz
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