19-летнюю учительницу изнасиловали возле школы в Павлодарской области

19-летнюю учительницу изнасиловали в здании бывшего сельского акимата в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Об инциденте корреспонденту рассказали жители села Майкарагай. Люди говорят, что молодая учительница совсем недавно приехала к ним из соседнего поселка.



"У нас в школе большая нехватка педагогов, и она согласилась учить наших детей. Спокойная вежливая девушка, строила большие планы. Видно, что любит свою работу и хочет дать свои ученикам самое лучшее", - говорят сельчане.



Однако теперь неизвестно, будет ли учительница работать в местном учебном заведении. Вечером 25 февраля на нее напали и жестоко изнасиловали.



"Она шла в школу, чтобы подготовиться к занятиям, потому что интернет есть только там. Вдруг к ней подъехала машина, в которой было несколько человек. Одним из них был житель нашего села. Он вышел из авто и пошел за девушкой. Догнав ее, затащил в здание бывшего акимата, которое находится рядом со школой, и там изнасиловал", - рассказали жители.



По словам сельчан, мужчина на которого указывает молодой педагог, уже давно держит в страхе все село.



"Он известный скотокрад, не раз его задерживали с поличным за кражу скота. Но каждый раз полицейские закрывали уголовные дела. Был случай, когда он надругался над девушкой с психическими отклонениями, но тогда его в полиции говорили, что, якобы, она сама согласилась. Хотя мы в это не верим", - отмечают жители.



В полиции подтвердили, что заявление от потерпевшего педагога поступило.



"Начато досудебное расследование по статье 120 УК "Изнасилование". Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого лица. Назначен ряд экспертиз", - прокомментировали ЧП в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.



Иная информация в интересах следствия пока не разглашается.



"Вместе с тем полиция просит воздержатся от обвинений в адрес лица, вина которого еще не доказана. Также сообщаем, что действительно, житель района Аккулы гражданин К. в период с 2016 по 2018 год трижды привлекался к уголовной ответственности за кражу скота. Решением суда дела прекращены за примирением сторон", - отметили в пресс-службе ДП региона