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19-летнюю учительницу изнасиловали возле школы в Павлодарской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:05
19-летнюю учительницу изнасиловали возле школы в Павлодарской области
Иллюстративное фото: elements.envato.com
19-летнюю учительницу изнасиловали в здании бывшего сельского акимата в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Об инциденте корреспонденту рассказали жители села Майкарагай. Люди говорят, что молодая учительница совсем недавно приехала к ним из соседнего поселка.

"У нас в школе большая нехватка педагогов, и она согласилась учить наших детей. Спокойная вежливая девушка, строила большие планы. Видно, что любит свою работу и хочет дать свои ученикам самое лучшее", - говорят сельчане.

Однако теперь неизвестно, будет ли учительница работать в местном учебном заведении. Вечером 25 февраля на нее напали и жестоко изнасиловали.

"Она шла в школу, чтобы подготовиться к занятиям, потому что интернет есть только там. Вдруг к ней подъехала машина, в которой было несколько человек. Одним из них был житель нашего села. Он вышел из авто и пошел за девушкой. Догнав ее, затащил в здание бывшего акимата, которое находится рядом со школой, и там изнасиловал", - рассказали жители.

По словам сельчан, мужчина на которого указывает молодой педагог, уже давно держит в страхе все село.

"Он известный скотокрад, не раз его задерживали с поличным за кражу скота. Но каждый раз полицейские закрывали уголовные дела. Был случай, когда он надругался над девушкой с психическими отклонениями, но тогда его в полиции говорили, что, якобы, она сама согласилась. Хотя мы в это не верим", - отмечают жители.

В полиции подтвердили, что заявление от потерпевшего педагога поступило.

"Начато досудебное расследование по статье 120 УК "Изнасилование". Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемого лица. Назначен ряд экспертиз", - прокомментировали ЧП в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Иная информация в интересах следствия пока не разглашается.

"Вместе с тем полиция просит воздержатся от обвинений в адрес лица, вина которого еще не доказана. Также сообщаем, что действительно, житель района Аккулы гражданин К. в период с 2016 по 2018 год трижды привлекался к уголовной ответственности за кражу скота. Решением суда дела прекращены за примирением сторон", - отметили в пресс-службе ДП региона


Источник: Tengrinews.kz
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