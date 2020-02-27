Заболевшие коронавирусом появились в Грузии, Норвегии, Финляндии и Латинской Америке

География коронавируса продолжает расширяться. Первые случаи заражения зарегистрированы в Грузии, Норвегии, Финляндии и Бразилии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Грузия
"Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом. Заражен гражданин Грузии, который вчера прибыл из Ирана через Азербайджан", - заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.
Финляндия
Первый гражданин Финляндии, у которого нашли коронавирус, прибыл из Милана.
"У одного человека в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа (столичный регион) была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями. Заражение произошло в Милане на севере Италии. Пациент находится на лечении в университетской больнице Хельсинки. Она в хорошей форме", - сообщает финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).
Финские СМИ уточняют, что речь идет о женщине, гражданке Финляндии трудоспособного возраста, которая сама обратилась в медицинское учреждение.
Норвегия
Новый коронавирус подтвержден у одного человека в северной Норвегии. Вместе с тем местные врачи призвали не драматизировать ситуацию. Человек, анализ которого на коронавирус показал положительный результат, сейчас здоров, однако продолжает находиться на домашнем карантине. Пол и возраст пациента не называются.
"Тест, проведенный сегодня (в среду), показывает слабый положительный результат, тогда как предыдущий анализ был отрицательным. Результаты теста показывают следы коронавируса", - сообщила директор департамента защиты от инфекций и готовности к чрезвычайным ситуациям в Норвежском институте общественного здравоохранения Лине Волд.
Бразилия
Первый случай заражения коронавирусом в Латинской Америке подтвержден в Бразилии. Инфекцию обнаружили у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии с 9 по 21 февраля. Министерство здравоохранения Бразилии впервые сообщило об обнаружении у мужчины коронавируса во вторник, его анализы были направлены на повторное исследование.
США
Также коронавирус нового типа диагностирован еще у шести американцев, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess в США. Таким образом, в США зарегистрировано в общей сложности 59 случаев коронавируса: 42 случая у пассажиров лайнера, 12 у приехавших из КНР и два у их родственников, три случая у американцев, которые приехали зараженными из Уханя.
На Diamond Princess, пришвартовавшемся в Японии на карантин, заразились, по последним данным, 705 человек. Среди них есть и трое граждан России.
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