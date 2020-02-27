Не исключаем, что коронавирус завезут в Казахстан - министр

Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что не исключает завоза коронавирусной инфекции в Казахстан, и заверил, что будут приняты все необходимые меры для предотвращения этого, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Заражение инфекцией несильно зависит от развитости медицины, честно скажу. Развитые в медицинском плане страны - Япония, США, Корея - наравне с неразвитыми в медицинском плане странами страдают от инфекции. Эта инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем, она не зависит от вашего паспорта и от вашего дохода. Поэтому аналогии проводить бессмысленно", - заметил Биртанов на встрече с журналистами.



Он уточнил, что Казахстан далеко не единственная страна, где нет больных коронавирусом.



"В более чем 40 странах инфекция есть, эти темпы продолжают расти. Мы не исключаем и готовимся к тому, что инфекция будет завезена в Казахстан. Для нас в данном случае важно понимание нашими гражданами тех мер, которые принимает правительство. Это очень важно, поскольку мы уже явились свидетелями, когда информация была интерпретирована неправильно и это вызвало возмущение населения. К счастью, не было никаких жертв, но тем не менее такие ситуации не должны повторяться", - заметил министр.



По актуальным данным, в мире более 82 тысяч человек заражены коронавирусной инфекцией. Число жертв COVID-19 достигло 2801 человека, более 32 тысяч человек полностью излечились после заражения.