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Не исключаем, что коронавирус завезут в Казахстан - министр

Просмотров:329 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Не исключаем, что коронавирус завезут в Казахстан - министр
Фото ©REUTERS
Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что не исключает завоза коронавирусной инфекции в Казахстан, и заверил, что будут приняты все необходимые меры для предотвращения этого, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Заражение инфекцией несильно зависит от развитости медицины, честно скажу. Развитые в медицинском плане страны - Япония, США, Корея - наравне с неразвитыми в медицинском плане странами страдают от инфекции. Эта инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем, она не зависит от вашего паспорта и от вашего дохода. Поэтому аналогии проводить бессмысленно", - заметил Биртанов на встрече с журналистами.

Он уточнил, что Казахстан далеко не единственная страна, где нет больных коронавирусом.

"В более чем 40 странах инфекция есть, эти темпы продолжают расти. Мы не исключаем и готовимся к тому, что инфекция будет завезена в Казахстан. Для нас в данном случае важно понимание нашими гражданами тех мер, которые принимает правительство. Это очень важно, поскольку мы уже явились свидетелями, когда информация была интерпретирована неправильно и это вызвало возмущение населения. К счастью, не было никаких жертв, но тем не менее такие ситуации не должны повторяться", - заметил министр.

По актуальным данным, в мире более 82 тысяч человек заражены коронавирусной инфекцией. Число жертв COVID-19 достигло 2801 человека, более 32 тысяч человек полностью излечились после заражения.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Леська
 Ян (Посетители) Сегодня, 17:17
Нас бог милует мы никому зла не желаем и поэтому будем живы и здоровы.
 
 

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