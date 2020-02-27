Новый завод на Кашагане может обойтись в $860 млн

Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган может обойтись в более чем $800 млн, передает LS со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.



Согласно информации, инвестором проекта является GPC Investment.



"Проект строительства завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган планируется реализовать до конца 2021 года в Макатском районе Атырауской области. Объем инвестиций – $860 млн", – говорится в сообщении.



Мощность предприятия составит 1 млрд куб. м в год. По словам премьер-министра Аскара Мамина, продукция завода будет поставляться как на внутренний, так и внешний рынки.



"Строительство завода позволит создать 2,8 тыс. временных (в период строительства) и 600 постоянных (в период эксплуатации) рабочих мест", – заявил Мамин.



Ранее сообщалось, что в Атырауской области на месторождении Кашаган может появиться газоперерабатывающий завод стоимостью $1 млрд.



Как сообщили в министерстве энергетики, Схема финансирования проекта и условия покупки сырого газа пока не определены, переговоры ведутся. Позже в китайских СМИ появилась информация о том, что China Oil HBP Science & Technology намерена построить газовый завод на месторождении Кашаган. Однако позже Минэнерго сообщило LS, что проект пока обсуждается и никаких конкретных договоренностей не достигнуто.