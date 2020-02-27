«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 27 Февраля
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.75 KZT
  • €1 = 415.18 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новый завод на Кашагане может обойтись в $860 млн

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 16:30
Новый завод на Кашагане может обойтись в $860 млн
Фото: lsm.kz
Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган может обойтись в более чем $800 млн, передает LS со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Согласно информации, инвестором проекта является GPC Investment.

"Проект строительства завода по переработке попутного газа на месторождении Кашаган планируется реализовать до конца 2021 года в Макатском районе Атырауской области. Объем инвестиций – $860 млн", – говорится в сообщении.

Мощность предприятия составит 1 млрд куб. м в год. По словам премьер-министра Аскара Мамина, продукция завода будет поставляться как на внутренний, так и внешний рынки.

"Строительство завода позволит создать 2,8 тыс. временных (в период строительства) и 600 постоянных (в период эксплуатации) рабочих мест", – заявил Мамин.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области на месторождении Кашаган может появиться газоперерабатывающий завод стоимостью $1 млрд.

Как сообщили в министерстве энергетики, Схема финансирования проекта и условия покупки сырого газа пока не определены, переговоры ведутся. Позже в китайских СМИ появилась информация о том, что China Oil HBP Science & Technology намерена построить газовый завод на месторождении Кашаган. Однако позже Минэнерго сообщило LS, что проект пока обсуждается и никаких конкретных договоренностей не достигнуто.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика