Из-за вспышки коронавируса Мекку закрыли для паломников

Власти Саудовской Аравии временно приостановили въезд в страну с целью совершения паломничества в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине, передает Today.kz со ссылкой на РИА Новости. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел королевства.
"Въезд в королевство с целью умры и посещения аль-Масджид ан-Набави (Мечети Пророка) временно приостановлен", - говорится в сообщении.
Также приостанавливается въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых "распространение нового коронавируса представляет собой опасность".
Отметим, что хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малый хадж (умра) мусульманин может совершить в любое время года.
Напомним, в Китае от коронавируса скончались 2744 человек, число заразившихся растет в Южной Корее и Иране. Первые случаи болезни выявлены также в Греции, Румынии и Норвегии. В Казахстане зараженных китайской пневмонией нет.
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