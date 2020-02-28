Миграционный отток из Казахстана остается наибольшим в ЕАЭС

Казахстан получил самый большой миграционный отток населения среди стран Евразийского экономического союза, сообщает LS.
Напомним, в 2019 году в Казахстан прибыло 12,2 тыс. человек, а выбыло 45,2 тыс. Таким образом, миграционный отток за год составил почти 33 тыс. человек. По статистике стран ЕАЭС, это наибольший размер в Союзе.
Миграционный отток также наблюдался в Армении – 16 тыс. человек и в Кыргызстане – 6,1 тыс. При этом в России и Беларуси число прибывших в 2019 году превысило выбывших на 285,8 тыс. и 13,9 тыс. человек соответственно.
Что касается естественного изменения населения, то в Казахстане в 2019 году родились 403,1 тыс. человек, а умерли 133,5 тыс. с приростом в 269,6 тыс., или 14,6 человека на 1 тыс. населения. В Кыргызстане наблюдался прирост в 21,7 человека на 1 тыс. населения, в Армении – 3,3. Однако в России естественная убыль составила 2,2 человека на 1 тыс. населения, в Беларуси – 3,5.
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