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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Миграционный отток из Казахстана остается наибольшим в ЕАЭС

Просмотров:522 Опубликовано: Сегодня, 13:26
Миграционный отток из Казахстана остается наибольшим в ЕАЭС
Фото: lsm.kz
Казахстан получил самый большой миграционный отток населения среди стран Евразийского экономического союза, сообщает LS.

Напомним, в 2019 году в Казахстан прибыло 12,2 тыс. человек, а выбыло 45,2 тыс. Таким образом, миграционный отток за год составил почти 33 тыс. человек. По статистике стран ЕАЭС, это наибольший размер в Союзе.

Миграционный отток также наблюдался в Армении – 16 тыс. человек и в Кыргызстане – 6,1 тыс. При этом в России и Беларуси число прибывших в 2019 году превысило выбывших на 285,8 тыс. и 13,9 тыс. человек соответственно.

Что касается естественного изменения населения, то в Казахстане в 2019 году родились 403,1 тыс. человек, а умерли 133,5 тыс. с приростом в 269,6 тыс., или 14,6 человека на 1 тыс. населения. В Кыргызстане наблюдался прирост в 21,7 человека на 1 тыс. населения, в Армении – 3,3. Однако в России естественная убыль составила 2,2 человека на 1 тыс. населения, в Беларуси – 3,5.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 5 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 15:49
Цитата: aalleennaa69
А в Казахстане так хорошо что все отсюда бегут

Неделю назад уехал на пмж друг Саня Уткин,14 апреля собирается Николай так что поехали те кто рядом и прожили тут по 50 лет и более,не знаю как им там будет.но как факт.
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 14:28
Не знай правда, не знай нет, говорят в РФ пенсионерам комуслуги бесплатно?

А вот пособия, маткапитал не может быть чтоб негражданам давали. Даже с видом на жительство.

Цены не скажу что ниже. Что то так же, что то ниже.
В Москве ярмарки проводят каждую неделю.
Ассортимент широкий. Но ребенок в Астрахань поехал на зимние каникулы обалдел от цен, чуть не истерика, намного все дешевле в регионе)))
К потребителю правда отношение получше чем в нашем городе, например. И ,знаете, родители мои сами сдают показания счетчиков, никто в дом не ломится с подозрениями.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:22
Особенно женщинам пока молодые надо ехать.Маткапитал,хорошие пособия на детей,пенсия в 60 лет,вместо 63 в Казахстане.Сейчас быстро дают вид на жительство медикам,учителям.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:18
Продукты часто продаются а Магнитах и Пятерочках по акциям.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:16
Для пенсионеров скидки на многие услуги.В магазинах продуктовых тоже скидки до 10%.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:14
Цены сравниваю здесь в Актау и там,куда еду,там многие товары дешевле.Пить, курить не считаю.Транспорт общественный хороший,хорошо ходят автобусы,троллейбусы.Дороже, конечно,но и город там побольше.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Aktauskii
 manwyk (Посетители) Сегодня, 14:10
Да, из других республик давно уехали,да и мало там было не титульных.В России лучше тем,что там все,кто прописан,имеют вид на жительство,независимо от того,работают или нет имеют медицинский полис.К тому же детские пособия,маткапитал.Зарплаты неплохие в некоторых регионах,по некоторым специальностям..

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 13:57
Просто из других азиатских республик уезжало больше после распада, сейчас их меньше там, меньше и уезжает.
От нас тоже много уезжало народу, но видать поменьше чем от других.
К тому ж еще возвращались назад.
А теперь продуманно переезжают. С концами так сказать.
Ну что делать, условия неподходящие для них видать.
Жаль, конечно, но ничего не поделать.
Удивлет одно, если в лучшие условия едут, чево некоторые нервничают?
Чево некоторые грязью страну, конкретно наш регион поливают в инете?
Ужс просто, аж жутко становится как такие ядовитые могли рядом ходить?
 
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уехавший (Посетители) Сегодня, 13:52
Я так понял, приезжают дворники а уезжают доктора. вот и останутся только одни дворники.
 
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  • Aktauskii
  • Ян
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 13:44
А в Казахстане так хорошо что все отсюда бегут
 
 

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