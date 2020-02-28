Собака в Гонконге заразилась коронавирусом

Власти Гонконга обнаружили коронавирус у собаки. Это может быть первый случай заражения COVID-19 домашним животным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление Гонконгского правительства.
Хозяин собаки уже был заражен коронавирусом, поэтому предполагается, что вирус мог передаться питомцу.
Как сообщается в пресс-релизе, у животного взяли образцы выделений из носа и ротовой полости для исследований. Затем выявили "слабый положительный результат" на COVID-19. Но уточняется, что у собаки нет соответствующих симптомов болезни.
Эксперты проведут дальнейшие тесты, чтобы выяснить, действительно ли собака подхватила вирус или это был результат загрязнения ее рта и носа. Власти настоятельно рекомендуют помещать на карантин всех зараженных людей и животных.
Домашние животные будут доставлены в специальные помещения, где будут находиться под наблюдением врачей в течение 14 дней. Напомним, что в Гонконге выявлено 93 случая заражения коронавирусом. Из зараженных двое скончались, а 26 выздоровели.
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