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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мировые рынки валятся на рисках из-за коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:06
Мировые рынки валятся на рисках из-за коронавируса
Фото: Spencer Platt/Getty Images
На мировых фондовых рынках в пятницу продолжаются масштабные распродажи на фоне настроений, близких к паническим по поводу распространения коронавируса и влияния его на мировую экономику, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом сообщил финансовый скаут Forex Club Дмитрий Лемаев.

Американские индексы в четверг продемонстрировали падение более чем на 3-4%. В Китае количество зараженных коронавирусом составляет уже почти 80 тыс человек, в Южной Корее — более 1,5 тыс случаев, в Италии – почти 700.

Азиатские биржи также демонстрируют ярко выраженную негативную динамику, японский фондовый индекс Nikkei 225 обновил минимум почти за полгода.

Европейские рынки теряют в пятницу в среднем 3%.

Российский рынок акций также подвергся сильнейшим распродажам, потеряв в начале торгов до 5% по основным индексам.

Нацвалюта России при этом теряет более 1 рубля к доллару и евро на фоне падения мировых цен на нефть, которые также затронуты опасениями по поводу дальнейшего распространения коронавируса.

Всю неделю нефтяные котировки показывают снижение, цена Brent достигла минимума с декабря 2018 года, а падение стоимости WTI в ходе торгов достигала 5% дважды на этой неделе.

Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы.


Источник: newtimes.kz
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