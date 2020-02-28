Мировые рынки валятся на рисках из-за коронавируса

На мировых фондовых рынках в пятницу продолжаются масштабные распродажи на фоне настроений, близких к паническим по поводу распространения коронавируса и влияния его на мировую экономику, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом сообщил финансовый скаут Forex Club Дмитрий Лемаев.



Американские индексы в четверг продемонстрировали падение более чем на 3-4%. В Китае количество зараженных коронавирусом составляет уже почти 80 тыс человек, в Южной Корее — более 1,5 тыс случаев, в Италии – почти 700.



Азиатские биржи также демонстрируют ярко выраженную негативную динамику, японский фондовый индекс Nikkei 225 обновил минимум почти за полгода.



Европейские рынки теряют в пятницу в среднем 3%.



Российский рынок акций также подвергся сильнейшим распродажам, потеряв в начале торгов до 5% по основным индексам.



Нацвалюта России при этом теряет более 1 рубля к доллару и евро на фоне падения мировых цен на нефть, которые также затронуты опасениями по поводу дальнейшего распространения коронавируса.



Всю неделю нефтяные котировки показывают снижение, цена Brent достигла минимума с декабря 2018 года, а падение стоимости WTI в ходе торгов достигала 5% дважды на этой неделе.



Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы.