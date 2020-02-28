Сирийский конфликт может обвалить тенге

Конфликт между Сирией и Турцией может обвалить тенге. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал экономист Арман Байганов.
Накануне стало известно, что Сирия нанесла удар по турецким военным, в результате которого погибли 33 человека. Турция в ответ обстреляла Сирию и даже опубликовала видео с места событий.
Арман Байганов отмечает, что военные конфликты всегда негативно сказываются на экономике их участников. Это наглядно показывает и нынешняя ситуация: за последние сутки турецкая лира подешевела на один процент, а с начала года - уже на четыре.
Россия, тоже причастная к происходящему, также ощутила последствия конфликта. За сутки рубль из-за войны и ситуации с коронавирусом ослаб по отношению к доллару на 2,5 процента, а с 1 января 2020 года - примерно на восемь процентов.
"Казалось бы, между Россией и Турцией давно царят напряженные отношения, уже давно все к этому привыкли. Но сейчас все усугубилось. Турцию поддерживают НАТО и США, которые не очень хорошо настроены по отношению к нашему ближайшему соседу и партнеру. Если ситуация и дальше будет обостряться и стороны предпочтут переговорам вооруженные нападения, то рубль может обвалиться", - рассуждает Байганов.
По его словам, следом за рублем может резко подешеветь и тенге.
"Казахстан и Россия тесно связаны экономически, у нас налажен экспорт и импорт товаров в обе стороны. Поэтому такая реакция вполне ожидаема", - поясняет он.
"Плюс США на фоне происходящего могут ужесточить введенные в 2014 году и недавно продленные антироссийские санкции. Это в первую очередь ударит по экономике РФ, а следом и по нам", - завершает Арман Байганов.
Впрочем, он отмечает, что такой сценарий развития событий маловероятен.
"Надеюсь, что в ближайшем будущем все разрешится, страны сядут за стол переговоров. Но пока ситуация непонятная и нестабильная, курс доллара может вырасти до 390 тенге. Возможно, это случится совсем скоро", - подводит итог специалист.
Напомним, по результатам торгов на бирже KASE доллар 28 февраля стоит 380,91 тенге. В обменниках его продают по 382-383 тенге.
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