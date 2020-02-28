Неизвестный взорвал банкомат в Павлодарской области

ПАВЛОДАР, 28 фев – Sputnik. В городе Аксу Павлодарской области неизвестный взорвал банкомат. В настоящее время преступник задержан, сообщили в полиции региона.
Момент преступления попал на видео, запись опубликовал один из местных пабликов.
На видео видно, как злоумышленник ломает купюроприемник банкомата, проталкивает туда шланг, по которому стравливает газ из двух надувных шаров, а затем с помощью горючей жидкости поджигает его. Банкомат взрывается.
Как сообщила пресс-служба "Евразийского банка", охранник, находясь по посту, через монитор обратил внимание, что около 22.18 в зону круглосуточного самообслуживания зашел молодой парень и стал совершать подозрительные действия с банкоматом. Сотрудник сразу вызвал службу быстрого реагирования. В этот момент неизвестный мужчина отошел от банкомата, а затем произошел мощный взрыв.
Пострадавших нет. Кроме того, банкомат, который был взорван с целью хищения средств, не работал еще с 21 февраля 2020 года по причине технической профилактики, и в тот же день сотрудники банка изъяли из него все средства. На самом банкомате висело объявление о его состоянии.
В данный момент отделение закрыто до 1 марта 2020 года. Все остальные отделения работают в прежнем режиме и снабжены средствами в должном объеме.
В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области подтвердили этот факт.
По информации полицейского ведомства, "27 февраля, около 22.33 часов в дежурную часть полиции города Аксу Павлодарской области поступило сообщение от сотрудника охраны АО "Евразийский банк". Он сообщил о том, что в городском филиале банка взорван банкомат. Пострадавших не было. Следственно-оперативная группа оцепила территорию места происшествия. Начато досудебное расследование по статье 202 части 2 пункта 1 УК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеоопасным способом).