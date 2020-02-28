Неизвестный взорвал банкомат в Павлодарской области

ПАВЛОДАР, 28 фев – Sputnik. В городе Аксу Павлодарской области неизвестный взорвал банкомат. В настоящее время преступник задержан, сообщили в полиции региона.Момент преступления попал на видео, запись опубликовал один из местных пабликов.На видео видно, как злоумышленник ломает купюроприемник банкомата, проталкивает туда шланг, по которому стравливает газ из двух надувных шаров, а затем с помощью горючей жидкости поджигает его. Банкомат взрывается.Как сообщила пресс-служба "Евразийского банка", охранник, находясь по посту, через монитор обратил внимание, что около 22.18 в зону круглосуточного самообслуживания зашел молодой парень и стал совершать подозрительные действия с банкоматом. Сотрудник сразу вызвал службу быстрого реагирования. В этот момент неизвестный мужчина отошел от банкомата, а затем произошел мощный взрыв.Пострадавших нет. Кроме того, банкомат, который был взорван с целью хищения средств, не работал еще с 21 февраля 2020 года по причине технической профилактики, и в тот же день сотрудники банка изъяли из него все средства. На самом банкомате висело объявление о его состоянии.В данный момент отделение закрыто до 1 марта 2020 года. Все остальные отделения работают в прежнем режиме и снабжены средствами в должном объеме.В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области подтвердили этот факт.По информации полицейского ведомства, "27 февраля, около 22.33 часов в дежурную часть полиции города Аксу Павлодарской области поступило сообщение от сотрудника охраны АО "Евразийский банк". Он сообщил о том, что в городском филиале банка взорван банкомат. Пострадавших не было. Следственно-оперативная группа оцепила территорию места происшествия. Начато досудебное расследование по статье 202 части 2 пункта 1 УК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеоопасным способом).