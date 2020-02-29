Редкий праздник. Сколько казахстанцев родилось 29 февраля

Существует версия, что рожденные 29 февраля отмечают свой праздник в зависимости от часа появления на свет. Те, кто родился в первую половину суток, три года подряд принимают поздравления 28-го числа. Остальным выпадает 1 марта. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, сколько таких людей проживает сейчас в Казахстане.
По данным государственной базы Министерства юстиции, в стране проживают 11 134 человека, рожденные 29 февраля. А вот в Алматы зарегистрировано 505 таких людей. Интересно наблюдать динамику: если в 1940 году на свет в этот день в городе появились восемь малышей, то в последний високосный год, то есть в 2016-м, - 50.
Отметим, что ни один казахстанец, появившийся на свет 29 февраля, официально не менял дату рождения.
"Несмотря на високосный год, менять дату рождения ребенку нельзя. В свидетельстве в любом случае указывается 29 февраля. Да и ИИН по закону у человека не меняется, этот номер присваивается один раз и на всю жизнь", - говорит главный специалист отдела РАГС ДЮ Алматы Алма Искакова.
Она также добавляет, что пока с просьбой изменить дату рождения в РАГС Алматы никто не обращался.
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