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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Задержан руководитель ломбарда "Гарант 24" Аслан Мурзабеков

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:00
Задержан руководитель ломбарда "Гарант 24" Аслан Мурзабеков
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Задержан руководитель ломбарда "Гарант 24" Аслан Мурзабеков
сегодня, 12:38
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Задержаны учредители компаний "Гарант-24" и ТОО "Выгодный займ", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Казахстанские полицейские установили путь передвижения руководителя ТОО "Гарант-24" Аслана Мурзабекова. Так, 21 января он выехал из Актобе в Оренбург, далее вылетел в Москву и оттуда на поезде отправился в город Кишинев. По специальному запросу казахстанской стороны Мурзабеков сразу задержан молдавскими полицейскими. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан, соответствующие материалы будут направлены в компетентные органы Молдовы.

Кроме того, вчера на границе Казахстана и России задержан и водворен в следственный изолятор учредитель ТОО "Выгодный займ" Жанболат Есиркепов.

Таким образом, на сегодняшний день по делу арестованы 16 подозреваемых, розыск еще 9 руководителей ломбардов продолжается. Напомним, что по обращениям граждан в отношении владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и "Выгодный займ" по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела.


Источник: Tengrinews
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