Власти Китая озвучили статистику смертности от коронавируса

Власти КНР озвучили статистику смертности от новой коронавирусной инфекции в материковой части страны. По официальным данным, она составляет 3,57%; в разных областях цифры разнятся.



С начала эпидемии более 49% заразившихся выздоровели; около 7,6 тысячи заболевших находятся в тяжелом состоянии.



«Во всех регионах в последнее время число выписавшихся из больниц превышает число ежесуточно выявляемых инфицированных», — сообщил в субботу на пресс-конференции представитель Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.



В среднем по стране показатель выздоровевших за последние 10 дней вырос прочти в два раза: с 43% до 78%. В Нинся-Хуэйском автономном районе и провинции Ганьсу этот показатель составил 90% и 93% соответственно, в Тибете и северной провинции Цинхай — 100%.



В провинции Хубэй, с которой в декабре прошлого года началась эпидемия СOVID-19, выздоровели менее половины (43%) инфицированных, сообщает ТАСС.



Хубэй занимает первое место в Китае по смертности: там умерли 4,11% заразившихся (2727 человек), из них 45 человек — только за последние сутки. На втором месте — граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян, где смертность составила 2,7% (13 человек).



В 26 из 31 региона КНР за последние сутки летальных исходов не зафиксировано.



К этому дню случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. Количество заразившихся за пределами Китая приблизилось к 6 тысячам человек, умерли 88 человек.



Ранее на этой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус не исключил, что вспышка COVID-2019 имеет потенциал перехода из эпидемии в пандемию.



Пока неконтролируемое распространение вируса по миру еще не зафиксировано, но специалисты ВОЗ испытывают «сильную обеспокоенность» тем, как ситуация с коронавирусом развивается в Италии, Иране и Южной Корее.