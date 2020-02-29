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В Иране сожгли больницу, куда привезли больных коронавирусом

Просмотров:10 Опубликовано: Вчера, 20:34
В Иране сожгли больницу, куда привезли больных коронавирусом
Кадр видео
Жители иранского города Бендер-Аббас сожгли часть больницы, в которую без их согласия доставили больных коронавирусом.

Как передает телеканал Iran International, из города Кума, где зафиксирована мощная вспышка COVID-2019, в клинику доставили 10 заболевших.

Вечером 28 февраля в знак протеста против госпитализации больных коронавирусом местные жители подожгли эту больницу. О жертвах и пострадавших не сообщается.

В свою очередь специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян опровергла информацию о перевозке в Бендер-Аббас таких больных, сообщает Al Arabiya.

В Сети опубликовано видео с места происшествия.



Ранее власти КНР озвучили статистику смертности от новой коронавирусной инфекции в материковой части страны. По официальным данным, она составляет 3,57%; в разных областях цифры разнятся. С начала эпидемии более 49% заразившихся выздоровели; около 7,6 тысячи заболевших находятся в тяжелом состоянии.

На этой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус не исключил, что вспышка COVID-2019 имеет потенциал перехода из эпидемии в пандемию. Пока неконтролируемое распространение вируса по миру еще не зафиксировано, но специалисты ВОЗ испытывают «сильную обеспокоенность» тем, как ситуация с коронавирусом развивается в Италии, Иране и Южной Корее.


Источник: Ридус
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