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Самая красивая женщина в мире прошла по подиуму в полупрозрачном платье

Просмотров:666 Опубликовано: Сегодня, 13:37
Самая красивая женщина в мире прошла по подиуму в полупрозрачном платье
Фото:instagram.com/bellahadid
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в показе новой коллекции Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже, передает Tengrinews.kz. Фотографии появились в фан-аккаунте знаменитости в Instagram.

На опубликованных кадрах модель запечатлели в полупрозрачном кружевном платье в пол без бюстгальтера и в белых колготках. Наряд оформлен объемными рукавами и шелковой вставкой на талии.

Образ дополняют коричневый пояс, к которому прикреплен футляр с кинжалом, и крупные серьги. В качестве обуви были выбраны блестящие серебряные туфли на каблуке. Волосы модели распущены.





В октябре прошлого года внешность Хадид признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом "золотого сечения". Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

Отметим, что второе место заняла певица Бейонсе (92,44 процента), а третье - актриса Эмбер Херд (91,85 процента), у которой оказался самый совершенный нос.

В десятку также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Земляк (Посетители) Сегодня, 14:59
которую ранее признали самой красивой женщиной в мире!!!! bazar Страшилище
 
 

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