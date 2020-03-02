Самая красивая женщина в мире прошла по подиуму в полупрозрачном платье

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в показе новой коллекции Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже, передает Tengrinews.kz. Фотографии появились в фан-аккаунте знаменитости в Instagram.На опубликованных кадрах модель запечатлели в полупрозрачном кружевном платье в пол без бюстгальтера и в белых колготках. Наряд оформлен объемными рукавами и шелковой вставкой на талии.Образ дополняют коричневый пояс, к которому прикреплен футляр с кинжалом, и крупные серьги. В качестве обуви были выбраны блестящие серебряные туфли на каблуке. Волосы модели распущены.В октябре прошлого года внешность Хадид признали идеальной, ее назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом "золотого сечения". Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.Отметим, что второе место заняла певица Бейонсе (92,44 процента), а третье - актриса Эмбер Херд (91,85 процента), у которой оказался самый совершенный нос.В десятку также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.