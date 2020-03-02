Общественный транспорт для туристов Нур-Султана стал бесплатным

Об этом сообщили в АО "НК "КазахТуризм".



На днях CityPass Kazakhstan презентовал обновленную карту туриста. Теперь они смогут не только свободно посещать достопримечательности, музеи и экскурсии столицы, но и бесплатно передвигаться на городских маршрутах в период срока действия карты, который составляет от 24 до 72 часов, передает BaigeNews.kz.



Проект "CityPASS Kazakhstan" - это аналог общепризнанной мировой практики туристической карты, который был запущен в 2017 году при поддержке ТОО "Астана Конвеншн Бюро" и АО "НК "КазахТуризм".



С 2017 года услугами карт воспользовались более 280 тысяч пользователей, а в 2018 году проект был удостоен главной номинации в области туризма - "Проект Года". На данный момент успешно запущены карты в Нур-Султане, Алматы и Бурабае, также в течение года планируется запуск объединенной карты для туристов Туркестана и Шымкента под названием SilkWay Pass.



С помощью карты Nur-Sultan Pass вам доступен вход в такие достопримечательности, как :



- Дворец мира и согласия;

- Дворец Независимости;

- Национальный музей РК;

- Триумфальная арка;

- Монумент "Астана Байтерек";

- Океанариум, парк "Джунгли" и колесо обозрения в ЦСО "Ailand";

- Нур-Алем (EXPO 2017);

- Комплекс "Атамекен";

- Музейный комплекс "Алжир";

- Экскурсия HOP-ON-HOP-OFF и экскурсия на теплоходе (в летний период), а также бесплатный проезд на автобусах города в течение действия карты.



"Бесплатный проезд не распространяется на экспресс и пригородные автобусы. В настоящее время цена на карту составляет от 5990 тенге и экономит для туриста 70 процентов бюджета. Кроме этого, обладатель пакета Nur-Sultan Pass получает в подарок путеводитель и карту столицы, сим-карту Beeline, а также привилегии или скидки в различных кафе, барах и ресторанах города", - рассказали в АО "НК "КазахТуризм".



Приобрести смарт-карту можно в одном из пунктов продаж или оформить доставку на сайте www.citypass.kz.



Сотрудники компании бесплатно могут помочь вам составить индивидуальный маршрут. Для этого достаточно позвонить по номеру: + 7 (7172) 47-85-65 или заказать на сайте обратный звонок.