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Общественный транспорт для туристов Нур-Султана стал бесплатным

Просмотров:74 Опубликовано: Сегодня, 20:40
Общественный транспорт для туристов Нур-Султана стал бесплатным
Фото из Сети интернет
Об этом сообщили в АО "НК "КазахТуризм".

На днях CityPass Kazakhstan презентовал обновленную карту туриста. Теперь они смогут не только свободно посещать достопримечательности, музеи и экскурсии столицы, но и бесплатно передвигаться на городских маршрутах в период срока действия карты, который составляет от 24 до 72 часов, передает BaigeNews.kz.

Проект "CityPASS Kazakhstan" - это аналог общепризнанной мировой практики туристической карты, который был запущен в 2017 году при поддержке ТОО "Астана Конвеншн Бюро" и АО "НК "КазахТуризм".

С 2017 года услугами карт воспользовались более 280 тысяч пользователей, а в 2018 году проект был удостоен главной номинации в области туризма - "Проект Года". На данный момент успешно запущены карты в Нур-Султане, Алматы и Бурабае, также в течение года планируется запуск объединенной карты для туристов Туркестана и Шымкента под названием SilkWay Pass.

С помощью карты Nur-Sultan Pass вам доступен вход в такие достопримечательности, как :

- Дворец мира и согласия;
- Дворец Независимости;
- Национальный музей РК;
- Триумфальная арка;
- Монумент "Астана Байтерек";
- Океанариум, парк "Джунгли" и колесо обозрения в ЦСО "Ailand";
- Нур-Алем (EXPO 2017);
- Комплекс "Атамекен";
- Музейный комплекс "Алжир";
- Экскурсия HOP-ON-HOP-OFF и экскурсия на теплоходе (в летний период), а также бесплатный проезд на автобусах города в течение действия карты.

"Бесплатный проезд не распространяется на экспресс и пригородные автобусы. В настоящее время цена на карту составляет от 5990 тенге и экономит для туриста 70 процентов бюджета. Кроме этого, обладатель пакета Nur-Sultan Pass получает в подарок путеводитель и карту столицы, сим-карту Beeline, а также привилегии или скидки в различных кафе, барах и ресторанах города", - рассказали в АО "НК "КазахТуризм".

Приобрести смарт-карту можно в одном из пунктов продаж или оформить доставку на сайте www.citypass.kz.

Сотрудники компании бесплатно могут помочь вам составить индивидуальный маршрут. Для этого достаточно позвонить по номеру: + 7 (7172) 47-85-65 или заказать на сайте обратный звонок.


Источник: baigenews.kz
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