Общественный транспорт для туристов Нур-Султана стал бесплатным

На днях CityPass Kazakhstan презентовал обновленную карту туриста. Теперь они смогут не только свободно посещать достопримечательности, музеи и экскурсии столицы, но и бесплатно передвигаться на городских маршрутах в период срока действия карты, который составляет от 24 до 72 часов, передает BaigeNews.kz.
Проект "CityPASS Kazakhstan" - это аналог общепризнанной мировой практики туристической карты, который был запущен в 2017 году при поддержке ТОО "Астана Конвеншн Бюро" и АО "НК "КазахТуризм".
С 2017 года услугами карт воспользовались более 280 тысяч пользователей, а в 2018 году проект был удостоен главной номинации в области туризма - "Проект Года". На данный момент успешно запущены карты в Нур-Султане, Алматы и Бурабае, также в течение года планируется запуск объединенной карты для туристов Туркестана и Шымкента под названием SilkWay Pass.
С помощью карты Nur-Sultan Pass вам доступен вход в такие достопримечательности, как :
- Дворец мира и согласия; - Дворец Независимости; - Национальный музей РК; - Триумфальная арка; - Монумент "Астана Байтерек"; - Океанариум, парк "Джунгли" и колесо обозрения в ЦСО "Ailand"; - Нур-Алем (EXPO 2017); - Комплекс "Атамекен"; - Музейный комплекс "Алжир"; - Экскурсия HOP-ON-HOP-OFF и экскурсия на теплоходе (в летний период), а также бесплатный проезд на автобусах города в течение действия карты.
"Бесплатный проезд не распространяется на экспресс и пригородные автобусы. В настоящее время цена на карту составляет от 5990 тенге и экономит для туриста 70 процентов бюджета. Кроме этого, обладатель пакета Nur-Sultan Pass получает в подарок путеводитель и карту столицы, сим-карту Beeline, а также привилегии или скидки в различных кафе, барах и ресторанах города", - рассказали в АО "НК "КазахТуризм".
Приобрести смарт-карту можно в одном из пунктов продаж или оформить доставку на сайте www.citypass.kz.
Сотрудники компании бесплатно могут помочь вам составить индивидуальный маршрут. Для этого достаточно позвонить по номеру: + 7 (7172) 47-85-65 или заказать на сайте обратный звонок.
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