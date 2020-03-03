Учредитель ломбарда "Гарант 24" рассказал, кто забрал деньги вкладчиков

Аслан Мурзабеков признался, что афера планировалась с самого начала, но об этом он, якобы, ничего не знал.
Задержанный в Кишиневе руководитель скандального ломбарда "Гарант 24" Аслан Мурзабеков рассказал, кто на самом деле провернул одну из самых громких афер в Казахстане, передает Today.kz. Видео с его признаниями на своей странице в Instagram
опубликовал криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, которого называют "Дикий Арман".
"Изначально эта фирма открывалась с помощью Жанболата Темировича (учредитель ТОО "Выгодный займ" Жанболат Есиркепов - прим.автора). Он предложил мне заработать, но не сказал каким путем. Я согласился, так как было очень тяжело с деньгами. Он говорил, что компания будет работать года два, до 2021 года, что все будет хорошо. Мы согласились. Но когда я увидел обороты, было уже поздно", - рассказывает Мурзабеков.
По его словам, все три компании, обманувшие казахстанцев на миллиарды тенге, принадлежат Есиркепову. Это "Estate ломбард", "Гарант 24 ломбард" и "Выгодный займ".
"Все эти деньги на данный момент находятся у него. Я их даже не видел. Всю инкассацию он сам проводил", - добавил учредитель "Гаранта".
Он отметил, что Жанболат Есиркепов пытался сбежать, но сделать ему этого так и не удалось: мужчина был задержан в Оренбурге силовиками.
"Я приношу большие извинения за то, что так поступил. Прошу понять и простить", - обратился Мурзабеков к обманутым казахстанцам.
Мурзабеков и Есиркепов были задержаны в конце февраля.
Напомним, владельцы нескольких ломбардов в Казахстане свернули деятельность и скрылись с деньгами, оставив ни с чем десятки тысяч граждан. В полицию уже подано более 6 тысяч заявлений. Во время обысков в офисах организаций обнаружено 42 тысячи договоров. Ущерб от деятельности ломбардов "Гарант 24", Estate и других, по предварительным данным, превысил пять миллиардов тенге.
В Генеральной прокуратуре заявили, что начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам. В рамках производств "будет дана правовая оценка и рассмотрена ответственность лиц, осуществлявших и распространявших рекламу".