Казахстанский бензин перекачивали по подземной магистрали в Кыргызстан - КНБ

Пограничники обнаружили незаконную подземную магистраль для перекачки ГСМ через границу, передает Today.kz.
По информации погранслужбы Комитета национальной безопасности, бензин перекачивали через шланги.
"В ходе выполнения задач по охране Государственной границы казахстанскими пограничниками совместно с кыргызскими коллегами были обнаружены два пластиковых шланга, проложенных под землей на приграничной территории Жамбылской области в направлении казахстанско-кыргызской границы. В одном из шлангов находилась прозрачная жидкость с запахом бензина. По предварительным данным, находка возможно представляет собой хорошо замаскированную подземную магистраль для незаконной перекачки ГСМ через гарницу", - рассказали в ведомстве.
В настоящее время по данному факту проинформированы взаимодействующие органы, проводятся следственные мероприятия.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.