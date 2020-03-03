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Казахстанский бензин перекачивали по подземной магистрали в Кыргызстан - КНБ

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 13:19
Казахстанский бензин перекачивали по подземной магистрали в Кыргызстан - КНБ
Фото из открытых источников
Пограничники обнаружили незаконную подземную магистраль для перекачки ГСМ через границу, передает Today.kz.

По информации погранслужбы Комитета национальной безопасности, бензин перекачивали через шланги.

"В ходе выполнения задач по охране Государственной границы казахстанскими пограничниками совместно с кыргызскими коллегами были обнаружены два пластиковых шланга, проложенных под землей на приграничной территории Жамбылской области в направлении казахстанско-кыргызской границы. В одном из шлангов находилась прозрачная жидкость с запахом бензина. По предварительным данным, находка возможно представляет собой хорошо замаскированную подземную магистраль для незаконной перекачки ГСМ через гарницу", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проинформированы взаимодействующие органы, проводятся следственные мероприятия.


Источник: today.kz
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