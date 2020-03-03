Первый случай коронавируса подтвердили в Украине

Первый случай заболевания новым типом коронавируса зафиксирован в Черновицкой области Украины, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня (во вторник - ред.) это подозрение подтвердилось у одного человека", - сказал Ляшко, трансляцию вели украинские телеканалы.
Он отметил, что симптомы, похожие на новый тип коронавируса, были у семьи, вернувшейся из Италии. По словам Ляшко, семья "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
Ляшко добавил, что начата работа с гражданами, с которыми контактировал зараженный человек. "Контактных лиц немного, обо всех известно местным эпидемиологам, и сейчас они работают с контактными лицами", - отметил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый коронавирус COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечились 47,2 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.
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