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Миллиардное хищение расследуют после утилизации боеприпасов в Арыси

Просмотров:398 Опубликовано: Сегодня, 16:29
Миллиардное хищение расследуют после утилизации боеприпасов в Арыси
Фото ©Турар Казангапов
Департамент экономических расследований (ДЭР) завел дело по факту хищения 1,7 миллиарда тенге в АО "Казтехнологии", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Выявлен факт хищения в АО "Казтехнологии" Министерства индустрии и инфраструктурного развития в размере более 1,7 миллиарда тенге при реализации лома и металла при утилизации боевых припасов в войсковых частях Арыси и Отара", - сообщил руководитель первого следственного управления ДЭР Нур-Султана Болат Камитов.

"Касательно уголовного дела в отношении руководства "Казтехнологий" - период там большой, с 2013 года. Но ввиду того, что мы сейчас находимся на начальной стадии досудебного расследования, данные не подлежат разглашению", - добавил он.

АО "Казтехнологии" занимается утилизацией боеприпасов и производством патронов. Единственным акционером компании является нацкомпания "Казахстан инжиниринг".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 18:22
Вот уж точно,
кому война, а кому мать родна.
 
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Advokataktau14 (Посетители) Сегодня, 16:42
ааааааааа ясно!заметали следы значит!
 
 

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