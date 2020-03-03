Миллиардное хищение расследуют после утилизации боеприпасов в Арыси

Департамент экономических расследований (ДЭР) завел дело по факту хищения 1,7 миллиарда тенге в АО "Казтехнологии", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Выявлен факт хищения в АО "Казтехнологии" Министерства индустрии и инфраструктурного развития в размере более 1,7 миллиарда тенге при реализации лома и металла при утилизации боевых припасов в войсковых частях Арыси и Отара", - сообщил руководитель первого следственного управления ДЭР Нур-Султана Болат Камитов.



"Касательно уголовного дела в отношении руководства "Казтехнологий" - период там большой, с 2013 года. Но ввиду того, что мы сейчас находимся на начальной стадии досудебного расследования, данные не подлежат разглашению", - добавил он.



АО "Казтехнологии" занимается утилизацией боеприпасов и производством патронов. Единственным акционером компании является нацкомпания "Казахстан инжиниринг".