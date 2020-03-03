«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 03 Марта
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 380.26 KZT
  • €1 = 423.08 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Экстремал из Алматы пересек Балхаш на велосипеде

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:39
Экстремал из Алматы пересек Балхаш на велосипеде
Фото: gabchenko_kz/instagram
Житель южного мегаполиса Александр Габченко рассказал о вызове, который он бросил самому себе, и решил пересечь озеро на юго-востоке Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».

Историю своего путешествия спортсмен описал на своей странице в Instagram.

Как оказалось, изначально Александр планировал пересечь Балхаш с востока на запад (600 км), но в связи с таянием озера поменял маршрут и стартовал с середины — с мыса Акулен, что на северо-востоке водоема.

«Эта зима действительно аномально теплая. Лед на восточной оконечности озера разрушен и не пригоден для передвижения на велосипеде», — пишет Александр.

Путешественник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время соло-трипа.

«Преодолел четыре крупных тороса, не считая множества мелких. Шесть раз упал с велосипеда на лед. Из них два раза основательно приложился плечом и лбом», — рассказал он.

Экстремал из Алматы пересек Балхаш на велосипеде


Последней публикацией Александр поделился три часа назад.

Он рассказывает о заключительном этапе путешествия, подчеркивая, как неустанно борется с ветром, но, тем не менее, идет к своей цели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#BalkhashIceChallenge. 1 марта. День второй в седле велосипеда. ⠀ Делюсь итогами дня: ❄️Состояние льда: Лед надежный, есть следы от машин, рельеф сильно пересеченный. ⠀ Дистанция: За первую половину дня пройдено - 30 км + 57,4 км = 87,4. ⠀ Состояние ветра: Продолжает дуть с востока, но стал заметно холоднее. ⠀ Температура: "минусовая", более холодная, чем в предыдущий день, но комфортная. ⠀ ❗️Препятствия: Сильно пересеченный рельеф, потому что лед негладкий, занесен снегом. Снежный наст подтаял и проваливается. Передвигаться очень сложно. Листай ленту, чтобы посмотреть как я преодолеваю лед ... ⠀ По ходу маршрута: Доехал до города Балхаш, двигаюсь дальше на запад. Держусь ближе к берегу. Возле города Балхаш встретился со своей группой заброски, чтобы передать данные и материал на Большую землю, сделать несколько кадров с дрона. Для связи с группой заброски использую сотовый телефон Huawei P30 от @huaweimobilekz, рацию и ракетницу. Листай карусель, чтобы увидеть ее в действии. Кстати, про «необычную» экипировку расскажу в отдельном посте. Следи за лентой. ⠀ Еда есть, вода есть, солнце светит, ветер попутный. ⠀ Продолжение следует... ⠀ Жми , сохраняй и делись с друзьями. ⠀ Photo by: @wildirbispro ⠀ #BalkshashIceChallenge поддержали: @huaweimobilekz @outdoor_center_almaty @turanwater @vinobike @kaileratelie ⠀ #BalkhashIceChallenge2020 #зимойнавелосипеде #visitkazakhstan #visitbalkhash #winterbikepacking #icebike #bikeenthusiast #fatbikelife

Публикация от горы путешествия велосипед (@gabchenko_kz)




Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика