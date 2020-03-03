Экстремал из Алматы пересек Балхаш на велосипеде

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#BalkhashIceChallenge. 1 марта. День второй в седле велосипеда. ⠀ Делюсь итогами дня: ❄️Состояние льда: Лед надежный, есть следы от машин, рельеф сильно пересеченный. ⠀ Дистанция: За первую половину дня пройдено - 30 км + 57,4 км = 87,4. ⠀ Состояние ветра: Продолжает дуть с востока, но стал заметно холоднее. ⠀ Температура: "минусовая", более холодная, чем в предыдущий день, но комфортная. ⠀ ❗️Препятствия: Сильно пересеченный рельеф, потому что лед негладкий, занесен снегом. Снежный наст подтаял и проваливается. Передвигаться очень сложно. Листай ленту, чтобы посмотреть как я преодолеваю лед ... ⠀ По ходу маршрута: Доехал до города Балхаш, двигаюсь дальше на запад. Держусь ближе к берегу. Возле города Балхаш встретился со своей группой заброски, чтобы передать данные и материал на Большую землю, сделать несколько кадров с дрона. Для связи с группой заброски использую сотовый телефон Huawei P30 от @huaweimobilekz, рацию и ракетницу. Листай карусель, чтобы увидеть ее в действии. Кстати, про «необычную» экипировку расскажу в отдельном посте. Следи за лентой. ⠀ Еда есть, вода есть, солнце светит, ветер попутный. ⠀ Продолжение следует... ⠀ Жми , сохраняй и делись с друзьями. ⠀ Photo by: @wildirbispro ⠀ #BalkshashIceChallenge поддержали: @huaweimobilekz @outdoor_center_almaty @turanwater @vinobike @kaileratelie ⠀ #BalkhashIceChallenge2020 #зимойнавелосипеде #visitkazakhstan #visitbalkhash #winterbikepacking #icebike #bikeenthusiast #fatbikelife
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