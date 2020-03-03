Отдельные граждане ходят на митинг, как на работу - глава МВД

Глава МВД Ерлан Тургумбаев прокомментировал действия стражей порядка во время несанкционированных митингов, прошедших накануне в ряде городов страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.
Как отметил министр, отдельные граждане по-прежнему поддаются провокационным призывам запрещенной экстремистской организации, предпринимая попытки перекрыть движения транспорта, применяя физическую силу в отношении сотрудников, обеспечивающих правопорядок. Все это создает угрозу спокойствию и безопасности граждан.
"Для полиции главное - безопасность и общественный порядок. Законопослушным гражданам тревожиться не о чем. Но беспокойство вызывают отдельные граждане, которые ходят на митинг, как на работу. Они находятся под влиянием провокаторов и, к сожалению, не понимают, что мир и стабильность, - самое ценное, что у нас есть и ими нужно дорожить. Поэтому полиция будет и впредь стоять на страже безопасности нашей страны и наших граждан. Оберегать и защищать мир и спокойствие народа Казахстана - это и есть наша основная задача!", - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе совещания с руководителями структурных подразделений и региональных департаментов полиции.
Глава МВД подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов продолжат пресекать любые попытки дестабилизации и нарушений общественного порядка.
Вместе с тем, министр поручил руководителям обеспечить в соответствии с законом защиту сотрудников полиции от неправомерных и провокационных действий.
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