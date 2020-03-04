Выявлена категория людей с минимальным риском заражения коронавирусом

Ученые назвали категорию людей, которая практически не подвержена заражению коронавирусом. По данным, составленным на основе анализа более 70 тысяч случаев заболеваемости COVID-19, реже всего заболевают дети и подростки, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".



Лишь около 1 процента заболевших приходится на возрастную категорию от 0 до 19 лет. Основная же группа риска – люди старше 60 лет, у которых уже хватает хронических заболеваний.



Впрочем, поясняется, что причиной столь редкого заражения детей является не только их более высокий иммунитет. Дело в том, что родители, как правило, следят за тем, чтобы подростки соблюдали нормы гигиены, использовали защитные маски и следовали советам врачей.