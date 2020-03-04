Сенсационное заявление сделал казахстанский ученый

Профессор Рахман Алшанов сделал сенсационное заявление. По его словам, жизнь на Земле зародилась в степи Туран, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.



Профессор говорит, что, изучая священную книгу зороастры "Авеста", он пришел к выводу, что жизнь на Земле появилась впервые именно на землях Турана.



"В книге "Авеста" зафиксированы события, которые происходили четыре, пять, шесть тысяч лет назад. Все это было на нашей земле. Сам человек, написавший "Авесту", родился на берегу Аральского моря и жил на севере Турана", - сказал доктор экономических наук.



Кроме того, по его словам, на территории Казахстана обнаружены следы первых астероидов, упавших на нашу планету. Ученые нашли четыре крупных кратера. Они находятся под Актобе, вблизи озера Балхаш и Аральского моря.