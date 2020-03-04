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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сенсационное заявление сделал казахстанский ученый

Просмотров:934 Опубликовано: Сегодня, 09:16
Сенсационное заявление сделал казахстанский ученый
Фото из открытых источников
Профессор Рахман Алшанов сделал сенсационное заявление. По его словам, жизнь на Земле зародилась в степи Туран, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kz.

Профессор говорит, что, изучая священную книгу зороастры "Авеста", он пришел к выводу, что жизнь на Земле появилась впервые именно на землях Турана.

"В книге "Авеста" зафиксированы события, которые происходили четыре, пять, шесть тысяч лет назад. Все это было на нашей земле. Сам человек, написавший "Авесту", родился на берегу Аральского моря и жил на севере Турана", - сказал доктор экономических наук.

Кроме того, по его словам, на территории Казахстана обнаружены следы первых астероидов, упавших на нашу планету. Ученые нашли четыре крупных кратера. Они находятся под Актобе, вблизи озера Балхаш и Аральского моря.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 12 )

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  • Брюнетка
  • Neo_454
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 11:56
Ученому нужно на РенТВ. Там любят кормить своих зрителей подобными сказками lol

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 11:55
Кто знал этого "профеСора" до этого заявления? nini
То-то! podmig
Алга, Казахстан...
 
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  • arelav_74
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 11:17
Этого профессора срочно нужно рекомендовать в команду президента Зеленского))))
 
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  • Toryn
  • arelav_74
  • Космос
  • Aktauskii
 Empro (Посетители) Сегодня, 10:49
Сделал заявление - прочитав книгу, это по нашему lol
Нужен факт-доказательство, нету фактов, нету ученого.
 
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  • Mestnyi
  • Toryn
  • arelav_74
  • Космос
  • Aktauskii
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:32
«Британские казахские учёные открыли очередной ящик виски»
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
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  • Toryn
  • watlow
  • arelav_74
  • Космос
  • Aktauskii
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 Ян (Посетители) Сегодня, 10:29
Уменьшить дозу,эк его накрыло.))
 
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 132131212 (Посетители) Сегодня, 10:23
Питер Джексон который снял властелин колец должен нанят этого ученого для следующих своих фильмов )
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:18
Надо спросить этого моченого, что он курит.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:12
где профессор берет эту дурь? )))
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:03
очень печально, что наши профессора занимаются такой ерундой.
скоро известным британским ученым составят компанию казахские.
 
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