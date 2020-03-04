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На госслужащего совершено нападение в его доме

Просмотров:670 Опубликовано: Сегодня, 09:39
На госслужащего совершено нападение в его доме
Аслан Даубаев. Фото из архива «Уральской недели»
Начальник отдела ЖКХ Теректинского района Аслан Даубаев подвергся нападению в собственном доме, передает zakon.kz.

Как пишет "Уральская неделя", нападение случилось во втором часу ночи 3 марта. Трое мужчин ворвались в дом Даубаева в поселке Федоровка (районный центр Теректинского района). Он был дома один. По предварительной информации, Даубаев сумел добежать до кухни и схватить нож. Завязалась потасовка, двоим нападавшим удалось сбежать, а одного хозяин дома задержал до приезда полиции.

По основной версии, которую выдвинули жители райцентра, нападение произошло из-за того, что начальник ЖКХ отказался выполнять требования одного из участников госзакупок, который проиграл в конкурсе по закупке на содержание и ремонт дорог.

Аслан Даубаев сообщил, что он не получил серьезных травм. Он также добавил, что знает, как минимум, одного из нападавших, и подтвердил, что причиной нападения стали результаты госзакупок.

— У нас прошел конкурс по закупке работ по текущему содержанию дорог. После того, как были подведены итоги закупок, мне стали звонить представители одной из компаний, которая проиграла в этом конкурсе. С самого начала тональность и риторика этих людей была очень агрессивной. Директор этой компании позвонил мне и заявил, что я должен пересмотреть итоги госзакупок в пользу их компании или "поставить" ему 7 млн тенге. Я ему сказал, что его требования незаконны и невыполнимы. Он предложил мне встретиться и переговорить, но я ему сказал, что мне с ним разговаривать не о чем, и прекратил разговор. Я сразу же известил об этом разговоре свое руководство и коллег. Поздним вечером, когда я уже был дома, мне позвонил один мой коллега из акимата и попросил встретиться с ним. Я коллеге не стал отказывать и приехал в назначенное время, искренне полагая, что ему нужна моя помощь. Но на месте коллеги не оказалось, а вместо него меня встретил представитель той компании, которая проиграла в тендере, и с ним было еще двое мужчин. Они стали очень агрессивно вести разговор, заявив, что из-за моего упрямства и несговорчивости они теряют деньги, которые якобы вложили в бизнес, когда готовились к этому тендеру. По их словам, они работают на какого-то чеченца Мусу, и у меня будут неприятности. Они даже пытались хватать меня за ворот куртки и угрожать. Мы поговорили на повышенных тонах, я снова им сказал, что не собираюсь выполнять их требования. Через несколько минут я уехал домой. Дома я поужинал и лег спать. А ночью проснулся от шума машины, которая въехала ко мне во двор, и голосов людей. Стал одеваться и, уже выходя из спальни, увидел, что у меня по дому расхаживает тот самый представитель компании. Увидев меня, он сразу же набросился на меня, и у нас завязалась драка. Мне удалось оттеснить его к прихожей. В этот момент в дом вошли еще двое мужчин, которые, увидев, что их друг терпит поражение, бросились ему на помощь. Я забежал на кухню, схватил нож, и только после этого они остановились и ушли из моего дома. Я позвонил в полицию и своим коллегам. Через 10-15 минут, когда ко мне домой приехали мои коллеги, эти трое снова вернулись и стали угрожать мне крупными неприятностями, якобы потому, что я не даю работать серьезным людям. В этот момент приехали полицейские и задержали нападавших, — рассказал Аслан Даубаев.

По его словам, все нападавшие на свободе. Полиция их отпустила под подписку.

— Для меня все происходящее — это шок. Мне всегда казалось, что такое было в 90-е годы, когда были братки и про это снимали кино. А тут все происходит нагло, неприкрыто, в современном Казахстане в 21-ом веке. Сейчас сообщение об этом происшествии ушло наверх в столицу. Видимо, какие-то меры будут приняты, — сказал Даубаев.

Полиция не комментирует происшествие. Известно, что возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", но официально пресс-служба Департамента полиции это не подтверждает и не опровергает.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 3 )

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Geredot (Посетители) Сегодня, 12:30
Здесь что то не чисто (могу привести много примеров). Я занимаюсь тендерами а заказчики иногда такое чудять иногда думаю точно прикончил бы. во 2017 г мне не подписали АВР и хотя работы все сделаны. Не подписали потому что мы отказались делать работы сверх сметы бесплатно а эти не были учтены в смете и это был косяк заказчика. мы предложили свою дешевую цену за работы свер сметы (там не маленькая работа была) мы предложили 800 тыс. он оне согласился и провел еще тендер и сделали ему за 2,5 млн. Но он просто наши не принял. Суды но помогли с стройке всегда есть к чему придратся. ИТОГО все наши деньги + зарплата работникам которые мы оплатили остались на этом объекте. Авсе только из за того что этот директор захотел закрыть свой косяк за нас счет. А теперь угадайте что мне хочется сделать с ним когда вспоминаю?
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 12:23
..возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Там как минимум незаконное проникновение в чужое жилище + нападение на лбу нарисовано.
Если не постанова.
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:55
Значит 7 лимонов занесли тому коллеге, а тот не поделился...
 
 

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