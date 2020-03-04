Будут ли работать казахстанцы 9 марта, рассказали в Агентстве по делам госслужбы

Заместитель директора Департамента госслужбы Агентства по делам государственной службы (АДГС) Думан Абилев предположил, будут ли казахстанцы работать в понедельник, 9 марта, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Вы знаете, что поручение (Президента. - Прим.) о том, что если выходной день выпадает на праздничный день, то понедельник должен быть рабочим для госслужащих, было дано только вчера. (Сейчас. - Прим.) согласно закону о праздниках, если выходной выпадает на праздничный день, тогда он переносится на следующий рабочий день. Но этот закон распространяется на всех, он не выделяет только госслужащих. Сейчас в Канцелярии премьер-министра проводится совещание с заинтересованными госорганами для выработки единых подходов в рамках поручения и соблюдения законных норм.
Я от себя могу сказать, что, возможно, это было сказано для правоохранительных и специальных органов. Мы (АДГС) - административные служащие. Может быть, это коснется только отдельных категорий госслужащих, например, чтобы правоохранительные органы в праздничные дни могли обеспечить общественный порядок. Возможно, в таком русле дано поручение", - сказал замдиректора Департамента госслужбы Думан Абилев.
Он предположил, что 9 марта 2020 года казахстанцы будут отдыхать. "Сначала нужно внести изменения в закон о праздниках, чтобы работали госслужащие", - отметил он.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть порядок переноса выходного на понедельник для госслужащих.
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