Мальчик отдал маску бездомному и растрогал пользователей Сети

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент, как китайский мальчик делится медицинской маской с бездомным мужчиной, передает Tengrinews.kz со ссылкой на YouТube-аккаунт RT.Видео попало в объектив уличных камер наблюдения.На кадрах видно, как мальчик с другом подъехал к урне, возле которой стоял бездомный мужчина. Ребенок собирался выбросить бутылку, но вместо этого отдал ее мужчине, который рылся в мусоре.Позже мальчик вернулся к другу, чтобы взять у него медицинскую маску и поделиться с бездомным. Его друг отказывался ее отдавать, но тот настоял. Далее ребенок помог мужчине надеть маску и уехал."Нам нужно больше таких детей", - считает пользователь incoming."Это дает мне надежду на человечность… Молюсь за Китай и все страны, которые пострадали от коронавируса", - пишет Wilhelm Hesse."Это хороший перерыв в череде плохих новостей", - прокомментировал видео Green Bastard.