«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 04 Марта
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.45 KZT
  • €1 = 423.28 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мальчик отдал маску бездомному и растрогал пользователей Сети

Просмотров:367 Опубликовано: Сегодня, 13:37
Мальчик отдал маску бездомному и растрогал пользователей Сети
Кадры из видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент, как китайский мальчик делится медицинской маской с бездомным мужчиной, передает Tengrinews.kz со ссылкой на YouТube-аккаунт RT.

Видео попало в объектив уличных камер наблюдения.

На кадрах видно, как мальчик с другом подъехал к урне, возле которой стоял бездомный мужчина. Ребенок собирался выбросить бутылку, но вместо этого отдал ее мужчине, который рылся в мусоре.

Позже мальчик вернулся к другу, чтобы взять у него медицинскую маску и поделиться с бездомным. Его друг отказывался ее отдавать, но тот настоял. Далее ребенок помог мужчине надеть маску и уехал.

"Нам нужно больше таких детей", - считает пользователь incoming.

"Это дает мне надежду на человечность… Молюсь за Китай и все страны, которые пострадали от коронавируса", - пишет Wilhelm Hesse.

"Это хороший перерыв в череде плохих новостей", - прокомментировал видео Green Bastard.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика