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Избиение ребенка тряпкой в детском санатории Актобе попало на видео

Просмотров:376 Опубликовано: Сегодня, 14:37
Избиение ребенка тряпкой в детском санатории Актобе попало на видео
Кадр из видео
В Актобе сотрудница областного детского костно-туберкулезного санатория "Чайка" избила ребенка тряпкой, передает Today.kz. Видео с инцидентом опубликовано в социальных сетях.

"Отвезли ребенка в МУ "Чайка". Ребенок плакал, просился домой, жаловался, что здесь бьют детей, которые не слушаются тапочками и вешалками. Честно говоря, мы не верили, думая что он обманывает, но когда он прислал видео, мы были в шоке", - рассказывает автор публикации.

На кадрах распространенного в соцсетях видео видно, как женщина накидывается на кричащего ребенка и несколько раз бьет его тряпкой, которую держит в руках. Детский голос за кадром рассказывает, что такое здесь происходит постоянно.

По данному факту проводится проверка. Как сообщили в акимате, по поручению акима области Ондасына Уразалина создана специальная комиссия, которой предстоит установить обстоятельства произошедшего в областном детском костно-туберкулезном санатории.

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Добрый день. У нас такая ситуация. Отвезли ребенка в МУ "Чайка". Опытный пос. Ребенок плакал просился домой, жаловался что здесь бьют детей которые не слушаются тапочками и вешалками. Честно говоря мы не верили, думая что он обманывает, но когда он прислал видео, мы были в шоке. В учреждение никаких условий дети лежат на полу, Собственно вы видите все на видео. Прошу принять меры компетентным органам. ___ Видео: @pga_alima

Публикация от Лучший паблик Aqtóbe (+18) (@aktobe__online)




Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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214 (Посетители) Сегодня, 16:34
Достал, видать, кашлем своим...
 
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  • arelav_74
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 14:49
Что за... Она что в концлагере работает?
Им детей привозят подлечить, подкормить, а она лупит ребенка так, что остановиться не может, да еще как зверь рыщет взглядом, высматривая свою жертву. Садистка или что? Слов нет.
 
 

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