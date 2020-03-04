Избиение ребенка тряпкой в детском санатории Актобе попало на видео

В Актобе сотрудница областного детского костно-туберкулезного санатория "Чайка" избила ребенка тряпкой, передает Today.kz. Видео с инцидентом опубликовано в социальных сетях."Отвезли ребенка в МУ "Чайка". Ребенок плакал, просился домой, жаловался, что здесь бьют детей, которые не слушаются тапочками и вешалками. Честно говоря, мы не верили, думая что он обманывает, но когда он прислал видео, мы были в шоке", - рассказывает автор публикации.На кадрах распространенного в соцсетях видео видно, как женщина накидывается на кричащего ребенка и несколько раз бьет его тряпкой, которую держит в руках. Детский голос за кадром рассказывает, что такое здесь происходит постоянно.По данному факту проводится проверка. Как сообщили в акимате, по поручению акима области Ондасына Уразалина создана специальная комиссия, которой предстоит установить обстоятельства произошедшего в областном детском костно-туберкулезном санатории.