Избиение ребенка тряпкой в детском санатории Актобе попало на видео

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Добрый день. У нас такая ситуация. Отвезли ребенка в МУ "Чайка". Опытный пос. Ребенок плакал просился домой, жаловался что здесь бьют детей которые не слушаются тапочками и вешалками. Честно говоря мы не верили, думая что он обманывает, но когда он прислал видео, мы были в шоке. В учреждение никаких условий дети лежат на полу, Собственно вы видите все на видео. Прошу принять меры компетентным органам. ___ Видео: @pga_alima
Комментарии ( 2 )
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