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Министр промышленности Ирана заразился коронавирусом

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Министр промышленности Ирана заразился коронавирусом
Рыза Рахмани. Фото:president.ir
У министра промышленности, рудников и торговли Ирана Рызы Рахмани обнаружен коронавирус нового типа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Анадолу".

Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Рыза Рахмани заразился коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает иранское агентство Asriran. Рахмани находится в отделении интенсивной терапии, состояние министра удовлетворительное.

В Иране от коронавируса нового типа погибли 77 человек, инфицированных – 2336. Среди инфицированных – вице-президент Ирана Масума Ибтикар, замминистра здравоохранения страны Иреч Херирчи, глава скорой помощи Ирана Пирхосейн Куливанд и 23 депутата.

От COVID-19 погибли экс-посол в Ватикане Хюджетюлислам Хади Хосровшахи и Мохаммад Мир-Мохаммади. Последний являлся членом Совета по определению целесообразности принимаемых решений - совещательного органа при верховном лидере Ирана.


Источник: Tengrinews.kz
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