Министр промышленности Ирана заразился коронавирусом

У министра промышленности, рудников и торговли Ирана Рызы Рахмани обнаружен коронавирус нового типа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Анадолу".



Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Рыза Рахмани заразился коронавирусом нового типа COVID-19. Об этом сообщает иранское агентство Asriran. Рахмани находится в отделении интенсивной терапии, состояние министра удовлетворительное.



В Иране от коронавируса нового типа погибли 77 человек, инфицированных – 2336. Среди инфицированных – вице-президент Ирана Масума Ибтикар, замминистра здравоохранения страны Иреч Херирчи, глава скорой помощи Ирана Пирхосейн Куливанд и 23 депутата.



От COVID-19 погибли экс-посол в Ватикане Хюджетюлислам Хади Хосровшахи и Мохаммад Мир-Мохаммади. Последний являлся членом Совета по определению целесообразности принимаемых решений - совещательного органа при верховном лидере Ирана.