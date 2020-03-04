Снюсы законодательно запретят в Казахстане

Снюсы планируют законодательно запретить в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Депутат Иван Клименко во время обсуждения проекта кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" в Мажилисе поинтересовался у министра здравоохранения об официальной позиции к никотиносодежащим товарам и снюсам.
"Сегодня на рынке есть никотиносодержащие товары, так называемые снюсы. К сожалению, в связи с привлекательностью упаковки, они получили популярность в первую очередь у подростков. Именно снюсы достаточно легко вызывают токсический эффект и наносят серьезный вред здоровью детей. В этой связи (депутатами. - Прим.) была внесена поправка, запрещающая такие изделия на территории Казахстана. Какова позиция министерства?", - спросил депутат Иван Клименко на заседании Мажилса.
Глава Минздрава Елжан Биртанов подтвердил, что в последнее время участились случаи, когда подобные изделия попадают в руки детям.
"Достаточно серьезный побочный эффект возникает. Мы поддерживаем любое ужесточение мер в отношении оборота и распространения таких продуктов. В этой части Министерство здравоохранения полностью поддерживает такую инициативу", - сказал он.
"Действительно сегодня потребление некурительных табачных изделий стало очень широко распространяться в стране. По данным экспертов, основные потребители снюсов - несовершеннолетние, МОНу и педагогической общественности это известно. По информации из открытых источников, только один пакетик небольшой с яркими обертками и привлекательными добавками содержит как минимум 40 миллиграммов никотина. Это соизмерно двум пачкам сигарет. За раз если школьник потребляет, то можем понять, какой вред наносится здоровью детей.
Эксперты относят снюсы к легким наркотикам. (...) Сюнс становится серьезной угрозой для казахстанских несовершеннолетних и казахстанских семей. Я приведу справку. Кроме Швеции во всем ЕС продажа снюсов запрещена с 1992 года. Но если в историю уйти, то Швеция является родиной. В России, где уже есть случаи смертельных исходов среди подростков, введен полный запрет. Поэтому у меня вообще большой вопрос. Министерство здравоохранения, работая над законопроектом, зная все это, не внесло сюда эту норму", - сказал Нигматулин.
20 декабря в 2019 года ввоз, применение, реализация и распространение снюса было временно запрещено постановлением главного санврача страны Жандарбека Бекшина.
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