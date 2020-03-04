Казахстанцам хотят запретить шуметь с 20.00 – предложение поручено доработать

НУР-СУЛТАН, 4 мар — Sputnik. Казахстанцам хотят запретить нарушать тишину с восьми вечера до девяти утра, при этом бизнес-объекты могут шуметь до 23.00.



Вопрос о "времени тишины" поднял на заседании мажилиса депутат Александр Суслов.



Новые меры прописаны в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.



"Права у жильцов дома и развлекательных заведений должны быть одинаковыми", - высказался Суслов.



Министр здравоохранения Елжан Биртанов пообещал "доработать" поправку.



"Цель данного предложения в том, чтобы установить временные рамки для ограничения шума в жилых домах от 20.00 вечера до 9.00 утра. Но для бизнес-объектов этот срок короче: с 23.00 до 6.00. Предполагается, чтобы и в другие часы, когда развлекательное заведение не работает, соблюдался этот режим тишины", - отметил Биртанов.



В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".



"До второго чтения разберитесь. Но мне кажется, если человек хочет шоу, зачем ему это делать дома? Пусть идет в развлекательное учреждение", - добавил спикер мажилиса Нигматулин.



В проекте Кодекса предусматривается привлечение к административной ответственности за нарушение тишины владельцев развлекательных заведений, расположенных в жилых домах. В будние дни эта норма будет действовать 22.00 до 06.00, в выходные и праздничные дни – с 23.00 до 10.00.