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Казахстанцам хотят запретить шуметь с 20.00 – предложение поручено доработать

Просмотров:549 Опубликовано: Сегодня, 17:25
Казахстанцам хотят запретить шуметь с 20.00 – предложение поручено доработать
© CC0 / Wokandapix
НУР-СУЛТАН, 4 мар — Sputnik. Казахстанцам хотят запретить нарушать тишину с восьми вечера до девяти утра, при этом бизнес-объекты могут шуметь до 23.00.

Вопрос о "времени тишины" поднял на заседании мажилиса депутат Александр Суслов.

Новые меры прописаны в проекте Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.

"Права у жильцов дома и развлекательных заведений должны быть одинаковыми", - высказался Суслов.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов пообещал "доработать" поправку.

"Цель данного предложения в том, чтобы установить временные рамки для ограничения шума в жилых домах от 20.00 вечера до 9.00 утра. Но для бизнес-объектов этот срок короче: с 23.00 до 6.00. Предполагается, чтобы и в другие часы, когда развлекательное заведение не работает, соблюдался этот режим тишины", - отметил Биртанов.

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

"До второго чтения разберитесь. Но мне кажется, если человек хочет шоу, зачем ему это делать дома? Пусть идет в развлекательное учреждение", - добавил спикер мажилиса Нигматулин.

В проекте Кодекса предусматривается привлечение к административной ответственности за нарушение тишины владельцев развлекательных заведений, расположенных в жилых домах. В будние дни эта норма будет действовать 22.00 до 06.00, в выходные и праздничные дни – с 23.00 до 10.00.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 20:30
Это чисто мое мнение.
Я полностью за. Только нужно не просто в кодексе прописать но и штраф утвердить.
А детей нужно ростить и воспитывать а не плодить с расчетом на садик и школу. Вечером люди хотят отдохнуть после работы в тишине или хотя бы в подобии тишины. Нас с детства приучали дома не бегать и не играть мячем. А многим Яжхозяин и Яжродитель по барабану чем дети занимаются лишь бы к ним не лезли. Бегать прыгать и играть в мяч нужно на улице.
 
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Geredot (Посетители) Сегодня, 19:31
mer, А если дома дети, более 3-4 детей ?. Тишина должна быть с 11 вечера и до 7 утра и все.
 
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  • kolu411
 mer (Посетители) Сегодня, 17:57
Я бы запретил шуметь в любой день с 21.00 до 09.00 утра,без всяких там условий. Тишина должна соблюдаться для отдыха людей, всё, точка. Бизнес, не бизнес, не должно делится.
 
 

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