Токаев: Нужно запретить бумажные документы

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Токаев провел совещание по государственной программе "Цифровой Казахстан".
"Использование цифровых технологий в государственном управлении является ключом к успеху всей программы. Это требует радикальных изменений. Все документы должны быть переведены в электронный формат. В настоящее время неправильно готовить и представлять бумажные документы. Бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены", - сказал Президент.
Глава государства обратил внимание на необходимость внесения изменений в соответствующие законодательные акты, нормативные акты госорганов, если это необходимо, и поручил правительству, Парламенту и другим госорганам принять все необходимые меры в этом направлении.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.