Токаев: Нужно запретить бумажные документы

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



Токаев провел совещание по государственной программе "Цифровой Казахстан".



"Использование цифровых технологий в государственном управлении является ключом к успеху всей программы. Это требует радикальных изменений. Все документы должны быть переведены в электронный формат. В настоящее время неправильно готовить и представлять бумажные документы. Бумажные версии документов должны быть постепенно запрещены", - сказал Президент.



Глава государства обратил внимание на необходимость внесения изменений в соответствующие законодательные акты, нормативные акты госорганов, если это необходимо, и поручил правительству, Парламенту и другим госорганам принять все необходимые меры в этом направлении.