В Кокшетау вынесен приговор по делу об убийстве егеря, в отношении следователя рекомендовано принять меры

Сегодня в Кокшетау огласили приговор Анатолию Бонякевичу, которого признали виновным в убийстве егеря РГКП «Охотзоопром» Каныша Нуртазинова и нанесения ранений второму егерю Самату Оспанову. Руководствуясь статьями 99 ч.2, п. 2, 99 ч. 2 п.1,2,10, ст. 24 ч.3, ст. 337 ч.4 п. 2,4 УК РК, путем частичного сложения наказания Анатолия Бонякевича приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности. Также осужденному предстоит погасить моральный компенсацию родным погибшего в размере 10 млн. тенге, второму егерю Самату Оспанову 1,5 млн. тенге, в пользу государства в связи с причинением ущерба в размере 5,6 млн. тенге. Между тем, А. Бонякевича признали невиновным в браконьерстве по статье 339 УК РК и оправдали за недоказанностью вины. То есть, А. Бонякевич браконьерством не занимался. Суд анализирую материалы дела, установил, что А. Бонякевич отстрелил одного сайгака, в качестве доказательства имеется гильза, которая, согласно экспертизы, была выстрелена из ружья принадлежавшего подсудимому. Всего в деле фигурировали туши 4 сайги в качестве доказательства виновности А.Бонякевича. В этой части сторона защиты настаивала на фотографической экспертизе, так как, по их мнению, гильза, которая была обнаружена на месте отстрела и гильза, которую исследовали, они существенно отличались по внешним признакам. В экспертизе им было отказано. Вместе с тем, следствием не было представлено доказательства того, что остальные 3 сайги были застрелены Бонякевичем. По ним была проведена экспертиза, и не представилось возможным установить время и характер смерти животных, а также не определено оружие. Судья отметил, что данный факт является процессуальным упущением органов следствия. На процессах, сторона защиты неоднократно обращало внимание судьи на множество упущений и недоработок следствия, также заявлял, что туши могли быть подброшены и некоторые из них уже разлагались. Кроме того, в ходе судебного заседания было вынесено частное постановление о необходимости принятия мер реагирования в отношении следователя, которые вел данное дело. Также в ходе осмотра машины А. Боянкевича, рога у него не были обнаружены, вместе с тем спилы, инструменты и иные доказательства которые бы подтверждали факт, что он занимался браконьерством, не обнаружены, и суд, толкуя данные обстоятельства, оправдал подсудимого в этой части. После оглашения приговора адвокат Талгат Базарханов высказал свою мысль, что хотя бы один сайгак должен быть вменен в вину его подзащитному, что и было сделано. Потому что это мотив для убийства и обвинения. Также она задался вопросом, откуда взялись другие три туши сайги и кто спилил рога у сайги которую вменили подсудимому, при том что рога, какие либо следы, и инструменты для спила не были обнаружены у его подзащитного.









Сегодня в Кокшетау огласили приговор Анатолию Бонякевичу, которого признали виновным в убийстве егеря РГКП «Охотзоопром» Каныша Нуртазинова и нанесения ранений второму егерю Самату Оспанову. Руководствуясь статьями 99 ч.2, п. 2, 99 ч. 2 п.1,2,10, ст. 24 ч.3, ст. 337 ч.4 п. 2,4 УК РК, путем частичного сложения наказания Анатолия Бонякевича приговорили к 18 годам лишения свободы с отбыванием в учреждении максимальной безопасности. Также осужденному предстоит погасить моральный компенсацию родным погибшего в размере 10 млн. тенге, второму егерю Самату Оспанову 1,5 млн. тенге, в пользу государства в связи с причинением ущерба в размере 5,6 млн. тенге. Между тем, А. Бонякевича признали невиновным в браконьерстве по статье 339 УК РК и оправдали за недоказанностью вины. То есть, А. Бонякевич браконьерством не занимался. Суд анализирую материалы дела, установил, что А. Бонякевич отстрелил одного сайгака, в качестве доказательства имеется гильза, которая, согласно экспертизы, была выстрелена из ружья принадлежавшего подсудимому. Всего в деле фигурировали туши 4 сайги в качестве доказательства виновности А.Бонякевича. В этой части сторона защиты настаивала на фотографической экспертизе, так как, по их мнению, гильза, которая была обнаружена на месте отстрела и гильза, которую исследовали, они существенно отличались по внешним признакам. В экспертизе им было отказано. Вместе с тем, следствием не было представлено доказательства того, что остальные 3 сайги были застрелены Бонякевичем. По ним была проведена экспертиза, и не представилось возможным установить время и характер смерти животных, а также не определено оружие. Судья отметил, что данный факт является процессуальным упущением органов следствия. На процессах, сторона защиты неоднократно обращало внимание судьи на множество упущений и недоработок следствия, также заявлял, что туши могли быть подброшены и некоторые из них уже разлагались. Кроме того, в ходе судебного заседания было вынесено частное постановление о необходимости принятия мер реагирования в отношении следователя, которые вел данное дело. Также в ходе осмотра машины А. Боянкевича, рога у него не были обнаружены, вместе с тем спилы, инструменты и иные доказательства которые бы подтверждали факт, что он занимался браконьерством, не обнаружены, и суд, толкуя данные обстоятельства, оправдал подсудимого в этой части. После оглашения приговора адвокат Талгат Базарханов высказал свою мысль, что хотя бы один сайгак должен быть вменен в вину его подзащитному, что и было сделано. Потому что это мотив для убийства и обвинения. Также она задался вопросом, откуда взялись другие три туши сайги и кто спилил рога у сайги которую вменили подсудимому, при том что рога, какие либо следы, и инструменты для спила не были обнаружены у его подзащитного.

