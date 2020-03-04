Кто будет работать в дни после праздников, объяснил пресс-секретарь Токаева

Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали прокомментировал поручение Касым-Жомарта Токаева правительству пересмотреть порядок переноса выходного на понедельник для госслужащих, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Поводом для заявления Главы государства стала ситуация, когда в период многодневных праздников и следующих за ними выходных практически бездействуют центральные и местные государственные органы. Вы знаете, что наша страна сегодня сталкивается с такими серьезными вызовами, как распространение коронавируса в соседних государствах, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (недавние снегопады, паводковая угроза) и т.д. Все это требует безотлагательной реакции, оперативной и слаженной работы всех государственных структур", - написал Уали в своем Facebook.



Он отметил, что Президент считает целесообразным обеспечить выход на работу госслужащих в дни, которые следуют за праздничными днями. Речь идет о работниках аппаратов Президента, Правительства, министерств, подотчетных Главе государства ведомств, акиматов областей и городов республиканского значения.



"При этом речь идет о том, чтобы полностью соблюдать казахстанское законодательство. В соответствии со статьей 32 Закона "О государственной службе в Республике Казахстан" для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ государственные служащие в выходные и праздничные дни могут привлекаться к работе в соответствии с трудовым законодательством", - написал он.



По его словам, согласно Трудовому кодексу, госслужащие могут выходить на работу только по собственному письменному согласию и их труд должен оплачиваться.

Согласно статье 85 Трудового кодекса, за работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится повышенная оплата труда в размере не менее 1,5 дневной ставки.



"Таким образом, речь идет о возможности привлечения госслужащих к работе в день, следующий после праздничного дня (выходной день), с соблюдением требований Трудового кодекса. В целом законодательство меняться не будет, такого поручения Глава государства не давал. Хотел бы подчеркнуть, что Касым-Жомарт Кемелевич призывает к формированию новой трудовой этики. Он продвигает идеологию трудолюбия и ответственности среди госслужащих и всех граждан нашей страны", - заключил он.



Напомним, ранее Токаев поручил правительству пересмотреть порядок переноса выходного на понедельник для госслужащих.