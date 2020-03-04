Кто будет работать в дни после праздников, объяснил пресс-секретарь Токаева

Пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали прокомментировал поручение Касым-Жомарта Токаева правительству пересмотреть порядок переноса выходного на понедельник для госслужащих, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Поводом для заявления Главы государства стала ситуация, когда в период многодневных праздников и следующих за ними выходных практически бездействуют центральные и местные государственные органы. Вы знаете, что наша страна сегодня сталкивается с такими серьезными вызовами, как распространение коронавируса в соседних государствах, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (недавние снегопады, паводковая угроза) и т.д. Все это требует безотлагательной реакции, оперативной и слаженной работы всех государственных структур", - написал Уали в своем Facebook.
Он отметил, что Президент считает целесообразным обеспечить выход на работу госслужащих в дни, которые следуют за праздничными днями. Речь идет о работниках аппаратов Президента, Правительства, министерств, подотчетных Главе государства ведомств, акиматов областей и городов республиканского значения.
"При этом речь идет о том, чтобы полностью соблюдать казахстанское законодательство. В соответствии со статьей 32 Закона "О государственной службе в Республике Казахстан" для выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ государственные служащие в выходные и праздничные дни могут привлекаться к работе в соответствии с трудовым законодательством", - написал он.
По его словам, согласно Трудовому кодексу, госслужащие могут выходить на работу только по собственному письменному согласию и их труд должен оплачиваться. Согласно статье 85 Трудового кодекса, за работу в выходные и праздничные дни работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха или производится повышенная оплата труда в размере не менее 1,5 дневной ставки.
"Таким образом, речь идет о возможности привлечения госслужащих к работе в день, следующий после праздничного дня (выходной день), с соблюдением требований Трудового кодекса. В целом законодательство меняться не будет, такого поручения Глава государства не давал. Хотел бы подчеркнуть, что Касым-Жомарт Кемелевич призывает к формированию новой трудовой этики. Он продвигает идеологию трудолюбия и ответственности среди госслужащих и всех граждан нашей страны", - заключил он.
Напомним, ранее Токаев поручил правительству пересмотреть порядок переноса выходного на понедельник для госслужащих.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.