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В Казахстане отменили прописку для детей до 14 лет

Просмотров:134 Опубликовано: Сегодня, 22:36
В Казахстане отменили прописку для детей до 14 лет
Фото из открытых источников
С 22 февраля вступили в силу изменения в миграционном законодательстве, согласно которым дети до 14 лет не подлежат регистрации по месту жительства, сообщает Polisia.kz.

"Внесены изменения, согласно которым регистрация по месту жительства, постановка на учет (регистрация) временного пребывания (проживания) оформляется внутренними мигрантами, достигшими 14 лет. В соответствии со статьей 16 Гражданского Кодекса Республики Казахстан местом жительства лиц, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей", – рассказал начальник Управления миграционной службы ДП СКО Талгат Абилов.

Кроме того, в миграционной службе добавили, что теперь государственные и местные исполнительные органы для подтверждения места жительства ребенка при оказании госуслуг должны получать из информационных систем (в рамках информационного взаимодействия с ГБД ФЛ) сведения о регистрации по месту жительства по одному из родителей.


Источник: kazpravda.kz
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