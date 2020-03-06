В Ухане зафиксирована смерть излечившегося от коронавируса пациента

В китайском городе Ухань зафиксирована смерть 36-летнего местного жителя, который ранее вылечился от коронавируса и был выписан из больницы. Об этом сообщает газета South China Morning Post.



12 февраля мужчина по имени Ли Лян был помещен в больницу, построенную для лечения пациентов с легкими и умеренными симптомами коронавируса. Спустя две недели его выписали и направили в специальный центр на дополнительный 14-дневный карантин.



Супруга мужчины рассказала, что через два дня после выписки муж почувствовал себя плохо. Он жаловался на сухость во рту и газообразование. 2 марта Ли стало еще хуже, его отправили в больницу, где он в тот же день скончался.



В свидетельстве о смерти, выданном Уханьской комиссией по здравоохранению, указывалось, что причиной смерти стал COVID-19. В документе говорится, что пациент умер от дыхательной недостаточности.



Издание отмечает, что в среду, 4 марта, одна из временных клиник в Ухани опубликовала экстренное уведомление. В нем говорится, что после выздоровления многие выписанные пациенты были вновь госпитализированы.



Ранее в сводке Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая указывалось, что в Ухани зарегистрировано около 200 случаев заражения коронавирусом COVID-19 у ранее переболевших людей.



Китайские медики предупредили, что переболевшие коронавирусом и выписанные из больниц люди все еще могут быть носителями вируса и заразить окружающих.