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Самолет из Сеула приземлился в Алматы: 100 пассажиров на карантине - есть иностранцы

Просмотров:277 Опубликовано: Сегодня, 10:13
Самолет из Сеула приземлился в Алматы: 100 пассажиров на карантине - есть иностранцы
© AFP 2019 / TED ALJIBE
Прилетевших из Сеула пассажиров отправили на карантин, из них четверо - дети. В числе людей, которые находятся под наблюдением медиков, граждане пяти иностранных государств

Сто пассажиров рейса Сеул - Алматы поместили на карантин в Казахстане. Среди них есть граждане Узбекистана, России, Украины, Южной Кореи и Таджикистана.

"Пятого марта, в 15.50, рейсом Сеул - Алматы всего прибыло 197 человек. Из них транзитников – 97 (Кыргызстан – 23, Узбекистан – 37, Россия – 16, Украина – 18, Южная Корея – 2, Таджикистан - 1). Кыргызстан предоставил автобус для своих граждан и под сопровождением сотрудников полиции автобус с 21 гражданином Кыргызстана направлены в КР", - сообщили в министерстве здравоохранения.

Всего в медучреждение доставлено и размещено 100 человек, в том числе четверо детей. Всем изолированным лицам проводится медицинское наблюдение в полном объеме.

При нарушении режима со стороны лица под карантином предусмотрена административная ответственность.

Напомним, что Китай, Южная Корея и Иран входят в категорию наиболее неблагоприятных по коронавирусу. Прибывающих оттуда граждан помещают на 14-дневный карантин.

Авиакомпания Air Astana ранее сообщила, что приостанавливает полеты из Алматы в Гонконг после 6 марта.


Временно отменены полеты из Нур-Султана в Париж, рейсы из Алматы в Куала-Лумпур будут полностью приостановлены в период с 14 апреля по 31 мая.

Авиакомпания отменила все рейсы из Казахстана в Пекин и Урумчи.

Также приостановлены запланированные рейсы между Алматы и городом Мумбаи, сообщили в авиакомпании.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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нашевсе (Посетители) Сегодня, 11:58
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