Самолет из Сеула приземлился в Алматы: 100 пассажиров на карантине - есть иностранцы

Прилетевших из Сеула пассажиров отправили на карантин, из них четверо - дети. В числе людей, которые находятся под наблюдением медиков, граждане пяти иностранных государств
Сто пассажиров рейса Сеул - Алматы поместили на карантин в Казахстане. Среди них есть граждане Узбекистана, России, Украины, Южной Кореи и Таджикистана.
"Пятого марта, в 15.50, рейсом Сеул - Алматы всего прибыло 197 человек. Из них транзитников – 97 (Кыргызстан – 23, Узбекистан – 37, Россия – 16, Украина – 18, Южная Корея – 2, Таджикистан - 1). Кыргызстан предоставил автобус для своих граждан и под сопровождением сотрудников полиции автобус с 21 гражданином Кыргызстана направлены в КР", - сообщили в министерстве здравоохранения.
Всего в медучреждение доставлено и размещено 100 человек, в том числе четверо детей. Всем изолированным лицам проводится медицинское наблюдение в полном объеме.
При нарушении режима со стороны лица под карантином предусмотрена административная ответственность.
Напомним, что Китай, Южная Корея и Иран входят в категорию наиболее неблагоприятных по коронавирусу. Прибывающих оттуда граждан помещают на 14-дневный карантин.
Авиакомпания Air Astana ранее сообщила, что приостанавливает полеты из Алматы в Гонконг после 6 марта.
Временно отменены полеты из Нур-Султана в Париж, рейсы из Алматы в Куала-Лумпур будут полностью приостановлены в период с 14 апреля по 31 мая.
Авиакомпания отменила все рейсы из Казахстана в Пекин и Урумчи.
Также приостановлены запланированные рейсы между Алматы и городом Мумбаи, сообщили в авиакомпании.
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