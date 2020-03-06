Фото Высоцкого в образе Жеглова появилось в рекламе ФБР

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook рекламу на русском языке с фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.В качестве иллюстрации ФБР использовало кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Под фотографией на русском языке написано: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Рядом стоит логотип и аббревиатура FBI.При нажатии на рекламу осуществляется переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР. Здесь на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, важной для обеспечения государственной безопасности США."Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", - говорится в объявлении.По данным РИА Новости, ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству. Однако отмечается, что ранее в ней не наблюдалось использования образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.