Фото Высоцкого в образе Жеглова появилось в рекламе ФБР

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook рекламу на русском языке с фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
В качестве иллюстрации ФБР использовало кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Под фотографией на русском языке написано: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Рядом стоит логотип и аббревиатура FBI.
При нажатии на рекламу осуществляется переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР. Здесь на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, важной для обеспечения государственной безопасности США.
"Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", - говорится в объявлении.
По данным РИА Новости, ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству. Однако отмечается, что ранее в ней не наблюдалось использования образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.