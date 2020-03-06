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Фото Высоцкого в образе Жеглова появилось в рекламе ФБР

Просмотров:395 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Фото Высоцкого в образе Жеглова появилось в рекламе ФБР
Кадр из фильма
Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook рекламу на русском языке с фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В качестве иллюстрации ФБР использовало кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", где Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Под фотографией на русском языке написано: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Рядом стоит логотип и аббревиатура FBI.

При нажатии на рекламу осуществляется переход на страницу местного отделения контрразведки ФБР. Здесь на русском и английском языках граждан призывают поделиться информацией, важной для обеспечения государственной безопасности США.

"Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР в выполнении поставленной перед ним задачи, просим обратиться в наше региональное отделение… Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности", - говорится в объявлении.

По данным РИА Новости, ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству. Однако отмечается, что ранее в ней не наблюдалось использования образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.

Фото Высоцкого в образе Жеглова появилось в рекламе ФБР




Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • GuF
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:18
ну а че такого, почему нет?
образ достойного и уважаемого персонажа.
пендосы так то не дураки, знают, че делать.
 
 

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