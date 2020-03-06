СМИ похоронили Анастасию Заворотнюк

В интернете появилась сенсационная информация о смерти известной актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом на форуме, посвященном жизни звезд, сообщил пользователь с непечатным ником, передает zakon.kz со ссылкой на 31tv.ru.



— Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода, — написал пользователь.



Он же отметил, что, несмотря не неестественность и бредовость такого "завещания", отсутствие информации о состоянии актрисы настораживает.



Информация была размещена еще в январе, соответственно, если слух правдив, то с момента смерти звезды "Моей прекрасной няни" прошло уже пять месяцев.



Само же решение о тайных похоронах ничуть не удивляет. Анастасия видела, что происходило на могиле Началовой, а также то, как журналисты накинулись на семью Жанны Фриске. Возможно, предвещая подобное, Заворотнюк и завещала не афишировать ее будущую кончину.



Как бы то ни было, многие СМИ информацию тут же подхватили и заявили о смерти актрисы, как уже произошедшем событии. И такое произошло не впервые. Что примечательно, первое сообщение о кончине звезды "Моей прекрасной няни" распространилось в Telegram-канале "Только никому" именно 5 месяцев назад, в октябре. Позже пиар-менеджер Анастасии опроверг эти слухи, возможно, с целью соблюсти последнюю волю своей клиентки.



Подтверждения этой информации нет. Родственники Анастасии продолжают хранить молчание с момента ее исчезновения. О том, в каком состоянии актриса сейчас — неизвестно. Однако, если информация на форуме все же правдива, гробовому молчанию семьи Заворотнюк находится вполне логичное оправдание.