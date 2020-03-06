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Взяточные схемы: стало известно, почему разрушаются дороги Казахстана

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 11:50
Взяточные схемы: стало известно, почему разрушаются дороги Казахстана
Фото из открытых источников
В антикоррупционной службе прошло совещание по вопросам, касающимся автодорог - глава департамента превенции озвучила одну из причин разрушенных дорог в Казахстане, пишет NUR.KZ.

По словам Анар Жаровой, транспортный контроль в стране является одной из коррупциогенных отраслей. К примеру, только за прошлый год суды прошли над 14-ю работниками инспекций - они получили наказания.

На днях антикоррупционщики также задержали главу инспекции в Костанайской области - его подозревают во взятках.

Взяточная схема, которая чаще всего «работает» на автодорогах - это плата за проход через посты грузовых авто, которые нельзя было пропусках из-за перегруза.

Повышенная нагрузка на полотно разрушает дороги - в итоге, наша страна становится непривлекательной для следования по ней, как по международному коридору, к примеру, из Китая в Европу.

Недавние двухмесячные рейды уже выявили более 200 случаев перегруза на дорогах - по ним уже оформлены протоколы.

Агентство советует МИИР принять решительные меры и исключить на постах человеческий фактор, полностью автоматизировав процесс взвешивания.

Вице-министр Берик Камалиев заявил, что осужденные работники - это "вопиющие факты". Он согласился с тем, что разрешить ситуацию поможет только автоматизация.


Источник: nur.kz
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