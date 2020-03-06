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"Я маму мою обидел". Заключенный записал трогательное обращение

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:56
"Я маму мою обидел". Заключенный записал трогательное обращение
Кадр из видео
В Павлодарской области заключенный записал к 8 Марта трогательное видео для своей мамы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Арсен отбывает наказание в учреждении средней безопасности за кражу. До конца срока ему осталось четыре года. Отмечается, что в первые дни в колонии мужчина очень переживал, что жизнь сложилась не так, как он планировал. С ним работали психологи.

"Позже 31-летний осужденный стал писать стихи, сейчас их у него уже немало. Стихотворение для видео он взял из российского кинофильма. Перед съемками заключенный очень волновался, ведь его увидит не только мама, но и все знакомые, родственники и друзья. Однако Арсен преодолел свой страх", - говорится в описании видео.

На камеру заключенный прочел стихотворение советской поэтессы Эммы Мошковской "Я мамy мою обидел".

"Я мамy мою обидел,
Тепеpь никогда-никогда
Из домy вместе не выйдем,
Hе сходим с ней никyда.

Она мне в окно не помашет,
Я тоже не помашу,
Она ничего не расскажет,
Я тоже не расскажу…"



Источник: tengrinews.kz
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