С 8 марта граждане Кыргызстана смогут въезжать в Казахстан только по загранпаспорту

Казахстан с 8 марта вводит временное ограничение на пересечение границы по идентификационным картам (ID-карты) для граждан Кыргызстана, передаёт "Интерфакс".



"От казахстанской стороны поступила официальная нота о том, что с 8 марта временно приостановлено пересечение границы по ID-картам и свидетельству о рождении и справкой-вкладышем о принадлежности к гражданству Кыргызстана для несовершеннолетних", – сообщил заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нурлан Абдрахманов.



Он добавил, что эта мера носит временный характер.



"Граница с Казахстаном не будет закрыта. Границу пересечь можно по загранпаспорту", – отметил заместитель министра.



Кыргызстан с 1 марта также ввёл временный запрет на пересечение государственной границы по ID-карте для своих граждан из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Были выявлены случаи, когда кыргызстанцы пытались въехать в Кыргызстан по ID-карте, а не по паспорту, чтобы скрыть факт прибытия из третьих стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Их всех поместили на карантин.



Согласно данным карты распространения коронавируса, количество заболевших на 6 марта составляет 98 385 человек во всём мире, из них в Китае – 80 555. В Южной Корее число заразившихся составляет 6284 пациента, в Италии – 3858, в Иране – 3513. Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в России, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Украине, Армении. В Кыргызстане заражённых нет.



С момента начала распространения вируса от болезни погибли в общей сложности 3383 пациента, выздоровели 55 423.