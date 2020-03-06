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Водкой лечились отправленные на карантин из-за коронавируса карагандинцы

Просмотров:332 Опубликовано: Сегодня, 14:12
Водкой лечились отправленные на карантин из-за коронавируса карагандинцы
Фото из открытых источников
Свои методы профилактики от коронавируса использовали в стенах больницы несколько жителей Карагандинской области, которых поместили в провизорный госпиталь, чтобы проверить самочувствие в связи с перелетом в самолете с гражданами Китая, передает корреспондент Today.kz.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, в аэропорту столицы 4 марта совершил посадку борт рейсом Дубай-Нур-Султан. В салоне находились двое граждан Китайской народной республики. В целях профилактики врачи и санитарные эпидемиологи не отпустили 23 жителей Карагандинской области домой – их отправили в больницу.

"Вчера, 5 марта, 23 жителя нашей области были размещены в провизорный госпиталь. Однако некоторые пациенты нарушили порядок и употребили спиртные напитки. Это недопустимо! В отношении них будут приняты меры административного характера", - рассказали в пресс-службе облзрава.

Сегодня результаты показали, что перелет с китайцами в самолете был безопасным – ни у граждан КНР, ни у граждан Казахстана не выявлено никаких заболеваний.

"Результаты исследования показали, что у граждан Китая нет коронавируса. Состояние жителей Карагандинской области не вызывает опасений. Температуры и симптомов простудных заболеваний нет", - заключили в ведомстве.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Аzamat
 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 14:41
Закройте меня на карантин, Весь карантин буду спать и водкой лечиться! beer2

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
 

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