Водкой лечились отправленные на карантин из-за коронавируса карагандинцы

Свои методы профилактики от коронавируса использовали в стенах больницы несколько жителей Карагандинской области, которых поместили в провизорный госпиталь, чтобы проверить самочувствие в связи с перелетом в самолете с гражданами Китая, передает корреспондент Today.kz.



По информации пресс-службы управления здравоохранения, в аэропорту столицы 4 марта совершил посадку борт рейсом Дубай-Нур-Султан. В салоне находились двое граждан Китайской народной республики. В целях профилактики врачи и санитарные эпидемиологи не отпустили 23 жителей Карагандинской области домой – их отправили в больницу.



"Вчера, 5 марта, 23 жителя нашей области были размещены в провизорный госпиталь. Однако некоторые пациенты нарушили порядок и употребили спиртные напитки. Это недопустимо! В отношении них будут приняты меры административного характера", - рассказали в пресс-службе облзрава.



Сегодня результаты показали, что перелет с китайцами в самолете был безопасным – ни у граждан КНР, ни у граждан Казахстана не выявлено никаких заболеваний.



"Результаты исследования показали, что у граждан Китая нет коронавируса. Состояние жителей Карагандинской области не вызывает опасений. Температуры и симптомов простудных заболеваний нет", - заключили в ведомстве.