Смартфоны могут запретить в казахстанских школах

В казахстанских школах могут запретить смартфоны и планшеты, передает Tengrinews.kz.



Об этом сообщается в ответе премьер-министра на запрос депутатов фракции Nur Otan. Документ опубликован на сайте главы правительства.



"Проработка вопроса о возможности введения запрета на использование в организациях образования различных гаджетов (смартфонов, планшетов и прочих) показала, что на сегодняшний день правовые условия для реализации подобной меры на практике уже существуют (в восьми регионах используются обычные кнопочные

телефоны)", - говорится в ответе Аскара Мамина.



По его словам, по действующему законодательству в области образования введение запрета на использование смартфонов обучающимися и их родителями в общеобразовательных школах планируется урегулировать в рамках нормативных правовых актов, регулирующих внутренний порядок учебного заведения, - устава,

правил внутреннего распорядка организации образования и договора об оказании образовательных услуг.