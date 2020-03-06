Смартфоны могут запретить в казахстанских школах

В казахстанских школах могут запретить смартфоны и планшеты, передает Tengrinews.kz.
Об этом сообщается в ответе премьер-министра на запрос депутатов фракции Nur Otan. Документ опубликован на сайте главы правительства.
"Проработка вопроса о возможности введения запрета на использование в организациях образования различных гаджетов (смартфонов, планшетов и прочих) показала, что на сегодняшний день правовые условия для реализации подобной меры на практике уже существуют (в восьми регионах используются обычные кнопочные телефоны)", - говорится в ответе Аскара Мамина.
По его словам, по действующему законодательству в области образования введение запрета на использование смартфонов обучающимися и их родителями в общеобразовательных школах планируется урегулировать в рамках нормативных правовых актов, регулирующих внутренний порядок учебного заведения, - устава, правил внутреннего распорядка организации образования и договора об оказании образовательных услуг.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz