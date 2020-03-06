«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 06 Марта
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 380.53 KZT
  • €1 = 425.09 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Смартфоны могут запретить в казахстанских школах

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 14:53
Смартфоны могут запретить в казахстанских школах
Фото:elements.envato.com
В казахстанских школах могут запретить смартфоны и планшеты, передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщается в ответе премьер-министра на запрос депутатов фракции Nur Otan. Документ опубликован на сайте главы правительства.

"Проработка вопроса о возможности введения запрета на использование в организациях образования различных гаджетов (смартфонов, планшетов и прочих) показала, что на сегодняшний день правовые условия для реализации подобной меры на практике уже существуют (в восьми регионах используются обычные кнопочные
телефоны)", - говорится в ответе Аскара Мамина.

По его словам, по действующему законодательству в области образования введение запрета на использование смартфонов обучающимися и их родителями в общеобразовательных школах планируется урегулировать в рамках нормативных правовых актов, регулирующих внутренний порядок учебного заведения, - устава,
правил внутреннего распорядка организации образования и договора об оказании образовательных услуг.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:58
ДБ (Лавров С.)
очередной идиотизм от людей, которые думают, что могут думать.
страшнее дурака только дурак с инициативой.
весь мир идет в ногу с прогрессом и только банановые сверхдержавы возвращаются в каменный век.
когда до вас дойдет уже, что детей надо обеспечивать современными девайсами, учить ими пользоваться, развиваться. мир не вернется к калькулятору "Электроника". посмотите, что установлено в кабинетах информатики? чего вы будете ожидать от детей в будущем? умение считать на абаке? или палочкой на песке?
stena stena stena
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика