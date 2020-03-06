"Евровидение-2020" оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса

Как передает Billboard, ряд делегатов стран-участников, в частности, Швеции и Израиля, отказались приезжать в Нидерланды на запланированную на 9 мая рабочую встречу. Уточнено, что израильтянам это порекомендовало их министерство здравоохранения.
Сообщается, что у одного из членов Европейского вещательного союза (EBU), организатора "Евровидения", обнаружили коронавирус.
Пока старт конкурса "Евровидение-2020" запланирован на 16 мая. Официальной информации о возможности отмены смотра пока нет.
Ранее сообщалось, что из-за вируса отменены Каннский фестиваль сериалов и телерынок. Плюс перенесена премьера долгожданного 25-го фильма о Джеймсе Бонде и отложены съемки шестой части серии "Миссия невыполнима".
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