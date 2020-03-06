В лучшем случае коронавирус убьет 15 миллионов за год - ученые

15 миллионов человек умрут, а мировая экономика потеряет 2,3 триллиона долларов от коронавируса до конца года. Таков самый лучший сценарий, который спрогнозирован в новом исследовании Австралийского национального университета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Два исследователя, опубликовавшие эту статью, Уорик МакКиббон ​​и Рошен Фернандо, предупреждают, что "даже ограниченная вспышка может оказать значительное влияние на мировую экономику в краткосрочной перспективе".



Уровень смертности в Китае сейчас оценивается примерно в два процента и корректируется с учетом других стран. За пределами Поднебесной он повысился за последние недели до уровня в 3,4 процента.



Итак, как считают исследователи, согласно лучшему сценарию более 15 миллионов человек умрут в течение первого года вспышки. Индия и Китай потеряют миллионы людей, а в Соединенных Штатах погибнет более 230 000 человек.



"Эти предполагаемые смерти от COVID-19 можно сравнить с обычным сезоном гриппа в Соединенных Штатах, где ежегодно умирает около 55 000 человек", - отмечают исследователи.



В Британии эксперты ожидают до 64 000 погибших от коронавируса к концу года, в Германии - 79 000 , во Франции - 60 000. В Южной Корее и Италии, по прогнозам, статистика будет примерно такой же.



Другой удар коронавирус нанесет по экономике. По оценкам исследователей, мировая экономика потеряет 2,3 триллиона долларов. При таком сценарии ВВП Великобритании упадет примерно на 1,5 процента, а экономика Америки сократится на два процента.



В худшем случае вспышка коронавируса приведет к катастрофической гибели более 68 миллионов человек по всему миру, говорят исследователи. Только в Китае погибнет более 12 миллионов человек, а в Соединенных Штатах - 1,1 миллиона. Число погибших в Великобритании составит 290 000 человек, сотни тысяч погибнут в Германии и Франции. Число погибших в России по этому сценарию также приближается к миллиону.



В результате такого катастрофического исхода мировая экономика сократится на 9,2 триллиона долларов, а многие страны столкнутся с сильнейшим кризисом. При таком раскладе британская экономика сократится на шесть процентов, это на 4,2 процента хуже, чем падение в разгар мирового финансового кризиса 2009 года. Экономика США пострадает от спада на 8,4 процента, что отразится на всем мире.



Исследователи говорят, что вероятность любого из их прогнозируемых результатов является "крайне неопределенной".



"Цель состоит не в том, чтобы быть окончательным в отношении вспышки вируса, а в том, чтобы предоставить важную информацию о ряде возможных экономических издержек заболевания. На фоне замедления китайской экономики из-за перебоев в производстве функционирование глобальных цепочек поставок было нарушено. Компании по всему миру, независимо от размера, в зависимости от вклада Китая, начали испытывать сокращение производства", - рассказали они.



Напомним, по состоянию на утро 6 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 80 552, из них 3042 пациента скончались, более 53,7 тысячи выписаны из больниц.



Во всем мире за последние сутки скончались 84 инфицированных (31 в Китае), число новых случаев заражения достигло 2241 человека.